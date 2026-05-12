Агрессия для них ничего не значит, – LELÉKA об участниках Евровидения, которые связаны с Россией

В этом году в Евровидении примет участие 35 стран. Ежегодно среди участников встречаются те, которые имеют связи с Россией или проявляют приверженность к стране-агрессору.

Представительница Украины на Евровидении рассказала о своем отношении к таким артистам. LELÉKA прокомментировала непростую тему в интервью на канале "Разговор".

Певица ответила на вопрос одного из еврофанов о том, были ли среди участников Евровидения любители России. Или те, кто не хотел с ней общаться или снимать вместе видео из-за того, что она из Украины. LELÉKA ответила, что таких не было. Но отметила, что не ко всем участникам она подходит первой.

Мне кажется, не совсем корректно подходить к тем, у кого есть непонимание ситуации, и которые могут импонировать агрессору,

– рассказала артистка.

LELÉKA рассказала, что не отслеживала политическую позицию всех конкурсантов, но в этом ей помогли внимательные еврофаны. Очевидно, этого года среди участников Евровидения тоже есть артисты, которые имеют связи с Россией.

"Россия как империя вложила столько бюджетов и столько лет в то, чтобы создать сильный культурный имидж, что это очень крепкий щит. И фанатов "великой" русской культуры по всему миру, как в Германии, так и в Европе, есть много. И этот щит настолько непробиваемый, что та агрессия, которая льется на нашу страну, иногда вообще ничего не значит для некоторых людей", – отметила представительница Украины.

Какие участники Евровидения имеют связи с Россией?

Jiva, которая представляет Азербайджан, родилась в Москве. Но свою карьеру развивала именно в Азербайджане. Но среди музыкального репертуара есть и песни на русском.

Представительница Болгарии Dara выступит с песней Bangaranga, соавтором которой является Димитрис Контопулос. Он уже долгое время дружит с путинистом Киркоровым.