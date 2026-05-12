Представниця України на Євробаченні розповіла про своє ставлення до таких артистів. LELÉKA прокоментувала непросту тему в інтерв'ю на каналі "Розмова".

Співачка відповіла на запитання одного з єврофанів про те, чи були серед учасників Євробачення любителі Росії. Або ті, хто не хотів з нею спілкуватися чи знімати разом відео через те, що вона з України. LELÉKA відповіла, що таких не було. Але зазначила, що не до всіх учасників вона підходить першою.

Мені здається, не зовсім коректно підходити до тих, у кого є нерозуміння ситуації, і які можуть імпонувати агресору,

– розповіла артистка.

LELÉKA розповіла, що не відстежувала політичну позицію всіх конкурсантів, але у цьому їй допомогли уважні єврофани. Вочевидь, цього року серед учасників Євробачення теж є артисти, які мають зв'язки з Росією.

"Росія як імперія вклала стільки бюджетів і стільки років у те, щоб створити сильний культурний імідж, що це дуже міцний щит. І фанатів "великої" російської культури по всьому світу, як у Німеччині, так і в Європі, є багато. І цей щит настільки непробивний, що та агресія, яка ллється на нашу країну, іноді взагалі нічого не значить для деяких людей", – зазначила представниця України.

Які учасники Євробачення мають зв'язки з Росією?

Jiva, яка представляє Азербайджан, народилася у Москві. Але свою кар'єру розвивала саме в Азербайджані. Але серед музичного репертуару є й пісні російською.

Представниця Болгарії Dara виступить з піснею Bangaranga, співавтором якої є Дімітріс Контопулос. Він вже довгий час товаришує з путіністом Кіркоровим.