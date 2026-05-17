Мы звучали достойно, – LELÉKA отреагировала на 9 место в финале Евровидения

В Вене отгремел финал Евровидения-2026. Победительницей песенного конкурса стала Болгария, тогда как Украина заняла 9 место.

Представительница Украины LELÉKA поделилась впечатлениями от выступления в финале и отреагировала на результаты. Она опубликовала видео в своем телеграмм-канале.

Певица рассказала, что редко бывает довольна своими выступлениями. Но на этот раз ей удалось показать от себя максимальный результат.

Я вышла со сцены после выступления с ощущением счастья. В этом выступлении мы реально сделали все. Все было на самом высоком уровне, на который я способна. От себя я дала все. Мы звучали достойно, мы звучали достойно, мы говорили о том, что нам важно, – сказала LELÉKA.

Артистка добавила, что ей удалось не только удачно выступить. Она вошла в топ-10, показала миру бандуру и установила рекорд (вероятно, речь идет о вокализ).

"Это было профессионально и от души, по-искреннему", – подытожила LELÉKA в комментарии для Евровидение Украина.

Каким был финал Евровидения-2026?

25 участников боролись за победу в грандиозном финале юбилейного Евровидения: по 10 стран из каждого полуфинала, страны "большой четверки" и страна-победитель – Австрия.

Победу одержала Болгария – впервые в истории. Она получила самые высокие баллы как от профессионального жюри, так и от зрителей.

LELÉKA завоевала 9 место. Певица получила 54 балла от национальных жюри и еще 167 баллов от зрителей - всего 221 балл.