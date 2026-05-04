Директор Евровидения выступил против исключения Украины из конкурса: какова его позиция по Израилю

Директор Евровидения Мартин Грин накануне конкурса высказался относительно политических вопросов. Он прокомментировал заявления других стран об исключении некоторых участников из музыкального соревнования.

Мартин Грин сообщил, что в этом году он будет строго следить за возможными политическими вмешательствами в Евровидение. Об этом он рассказал в интервью изданию Nieuwsuur.

Расследование Eurovision News Spotlight выявило, что израильское правительственное агентство якобы развернуло масштабную рекламную кампанию и поощряло общественность голосовать за представительницу их страны в 2025 году.

Мартин Грин отреагировал на эти заявления и сообщил, если организаторы Евровидения заметят подобную активность, они будут принимать меры.

Также директор Евровидения прокомментировал заявление руководителя испанского вещателя и комментатора Евровидения, которые выступили за полное исключение из конкурса стран, находящихся в состоянии войны. Но тогда это означало бы дисквалификацию Украины. Эту возможность Мартин Грин решительно отверг.

Любое предложение, которое приведет к исключению или наказанию Украины, для нас неприемлемо,

– сказал директор песенного конкурса.



LELEKA представит Украину на Евровидении-2026 / Фото из телеграма певицы

По мнению Мартина Грина, после начала полномасштабного вторжения России в Украину существовал практически глобальный консенсус относительно участия этих стран в конкурсе. Зато относительно Израиля мнения разнятся.

"Это страстный глобальный разговор о геополитике. Но должно ли событие быть зеркалом того, что происходит в мире? Или такие мероприятия существуют для того, чтобы показать, что лучший мир возможен? Есть разница между народами и действиями их правительств", – сказал Грин.

Мужчина добавил, что хочет сделать все для того, чтобы к конкурсу вернулись страны, которые ранее решили бойкотировать Евровидение из-за участия Израиля.

Нам не хватает этих стран, и мы хотим, чтобы они вернулись. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы это произошло,

– сказал Мартин Грин.

Примет ли Израиль участие в Евровидении-2026?

С 2024 года в сети и публичном пространстве продолжаются дискуссии из-за участия Израиля в Евровидении на фоне войны в Газе.

После результатов Евровидения-2025 эта тема обострилась: испанский вещатель издал заявление о необходимости пересмотреть телеголосование на конкурсе и обсудить тему "военных конфликтов",, которые якобы могут влиять на объективность зрителей.

В декабре 2025 года EBU (Европейский вещательный союз) допустила Израиль к конкурсу. Некоторые вещатели возмутились и решили бойкотировать Евровидение. Речь идет об Испании, Ирландии, Исландии, Нидерландах и Словении. В некоторых из стран не будут показывать трансляцию песенного соревнования.