Мартін Грін повідомив, що цього року він суворо стежитиме за можливими політичними втручаннями в Євробачення. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Nieuwsuur.

Розслідування Eurovision News Spotlight виявило, що ізраїльська урядова агенція нібито розгорнула масштабну рекламну кампанію та заохочувала громадськість голосувати за представницю їхньої країни у 2025 році.

Мартін Грін відреагував на ці заяви й повідомив, якщо організатори Євробачення помітять подібну активність, вони вживатимуть заходів.

Також директор Євробачення прокоментував заяву керівника іспанського мовника та коментатора Євробачення, які виступили за повне виключення з конкурсу країн, що перебувають у стані війни. Але тоді це означало б дискваліфікацію України. Цю можливість Мартін Грін рішуче відкинув.

Будь-яка пропозиція, яка призведе до виключення чи покарання України, для нас неприйнятна,

– сказав директор пісенного конкурсу.



LELEKA представить Україну на Євробаченні-2026

На думку Мартіна Гріна, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну існував практично глобальний консенсус щодо участі цих країн у конкурсі. Натомість щодо Ізраїлю думки різняться.

"Це пристрасна глобальна розмова про геополітику. Але чи має подія бути дзеркалом того, що відбувається у світі? Чи такі заходи існують для того, щоб показати, що кращий світ можливий? Є різниця між народами та діями їхніх урядів", – сказав Грін.

Чоловік додав, що хоче зробити все для того, щоб до конкурсу повернулися країни, які раніше вирішили бойкотувати Євробачення через участь Ізраїлю.

Нам не вистачає цих країн, і ми хочемо, щоб вони повернулися. Ми зробимо все, що в наших силах, щоб це сталося,

– сказав Мартін Грін.

Чи візьме Ізраїль участь у Євробаченні-2026?

З 2024 року у мережі та публічному просторі тривають дискусії через участь Ізраїлю в Євробаченні на тлі війни в Газі.

Після результатів Євробачення-2025 ця тема загострилась: іспанський мовник видав заяву про необхідність переглянути телеголосування на конкурсі та обговорити тему "військових конфліктів", що начебто можуть впливати на об'єктивність глядачів.

У грудні 2025 року EBU (Європейська мовна спілка) допустила Ізраїль до конкурсу. Деякі мовники обурилися та вирішили бойкотувати Євробачення. Мова йде про Іспанію, Ірландію, Ісландію, Нідерланди та Словенію. У деяких з країн не показуватимуть трансляцію пісенного змагання.