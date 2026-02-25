Испанский вещатель заявил, что стремится "деполитизировать" крупнейший музыкальный конкурс. Об этом заявил президент RTVE, Хосе Пабло Лопес, пишет VerTele!.

В новом публичном выступлении Лопес обратился с предложением к Европейскому вещательному союзу на 2027 год. Он призывает провести обсуждение о запрете участия в конкурсе странам, которые находятся в состоянии войны.

Мы должны раз и навсегда начать серьезную дискуссию, которую, надеюсь, мы сможем провести в ближайшие недели, по реформе устава EBU и запрета странам, находящихся в состоянии конфликта, участвовать в следующем конкурсе Евровидения,

– заявил глава испанского вещателя.

Отметим, Израиль будет выступать на Евровидении-2026. В стране уже выбрали представителя – на конкурсе будет выступать Ноам Беттан, пишет на сайте Евровидения.

Какие страны отказались в участии в Евровидении и почему?