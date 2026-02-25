Испанский вещатель заявил, что стремится "деполитизировать" крупнейший музыкальный конкурс. Об этом заявил президент RTVE, Хосе Пабло Лопес, пишет VerTele!.
В новом публичном выступлении Лопес обратился с предложением к Европейскому вещательному союзу на 2027 год. Он призывает провести обсуждение о запрете участия в конкурсе странам, которые находятся в состоянии войны.
Мы должны раз и навсегда начать серьезную дискуссию, которую, надеюсь, мы сможем провести в ближайшие недели, по реформе устава EBU и запрета странам, находящихся в состоянии конфликта, участвовать в следующем конкурсе Евровидения,
– заявил глава испанского вещателя.
Отметим, Израиль будет выступать на Евровидении-2026. В стране уже выбрали представителя – на конкурсе будет выступать Ноам Беттан, пишет на сайте Евровидения.
Какие страны отказались в участии в Евровидении и почему?
- В последние годы Евровидение сопровождается скандалами и дискуссиями по поводу стран-участниц. Многие выступают против того, чтобы Израиль выступал в конкурсе.
- После 2025 года организаторы Евровидения снова обсудили вопрос Израиля и все же допустили страну к соревнованиям. Однако на этот раз это вызвало недовольство со стороны других стран.
- Испания сразу сообщила, что не будет участвовать в Евровидении и не будет транслировать шоу. Также от участия отказались вещатели Нидерландов, Ирландии, Словении и Исландии.