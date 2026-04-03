Порядок выступления участников Евровидения-2026: под каким номером на сцену выйдет Украина

Накануне Евровидения-2026 состоялась официальная церемония жеребьевки. Все страны-участники узнали, под какими номерами будут выступать на большой сцене конкурса.

Жеребьевка состоялась в четверг, 2 апреля. Видео с церемонии опубликовали на официальном ютуб-канале Евровидения.

Украина будет выступать во втором полуфинале, что состоится в четверг, 14 мая. Певица LELÉKA выйдет на сцену Евровидения под номером 12. Об этом также сообщили в телеграмм-канале Евровидение Украина.



Порядковый номер Украины / Фото Евровидение Украина

Первый полуфинал музыкального конкурса будет открывать Молдова и исполнитель Satoshi с треком "Viva, Moldova!". Последней будет выступать певица LAVINA из Сербии.



Порядок выступления участников / Фото Евровидения

Зато первой во втором полуфинале будет выступать Болгария. Закрывать выступления будет JONAS LOVV из Норвегии.



Порядок выступления участников / Фото Евровидения

Страны Большой пятерки (Великобритания, Германия, Франция и Италия) и страна-победительница Австрия также представят свои песни и номера во время полуфиналов. Однако они не имеют порядковых номеров, ведь эти участники имеют право автоматически проходить в большой финал.

Что нужно знать о Евровидении-2026?

Песенный конкурс станет юбилейным – это 70-е Евровидение в истории. Оно состоится в Австрии в Вене, на одной из крупнейших концертных арен Wiener Stadthalle.

В конкурсе примут участие 35 стран. Некоторые государства решили вернуться на Евровидение после паузы (Болгария, Молдова и Румыния), в то же время другие отказались от участия из-за политических споров и скандала вокруг Израиля.

Украину на песенном конкурсе представит LELÉKA с песней Ridnym – эта певица стала победительницей Нацотбора. Ранее артистка намекала на финансовые проблемы, но впоследствии сообщила о привлечении украинских бизнесов, брендов и меценатов.