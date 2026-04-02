Он ответил на обвинения критиков, которые утверждали, что победа Украины якобы была "политизированной". Об этом Мартин Эстердаль сказал в интервью для Der Standard.

Так, по словам бывшего директор Евровидения, решение жюри и зрителей определила именно песня, а не политический контекст.

Украина победила, потому что это была замечательная песня. Так просто. Мы проводим один из крупнейших мировых конкурсов, поэтому никогда не можем быть полностью отделены от того, что происходит в мире. Но наша аудитория достаточно умная, чтобы понять разницу между телерадиокомпанией, которая участвует в конкурсе, и правительством страны,

– сказал Мартин Эстердаль.

Кстати, Kalush Orchestra продал свой кубок ради Вооруженных Сил Украины и выручил 900 тысяч долларов. Об этом стало известно из инстаграма группы. Новым владельцем награды стала украинская криптовалютная биржа WhiteBIT. После этого организаторы Евровидения пообещали подарить группе еще один кубок.

Как Kalush Orchestra представил Украину на Евровидении-2022?

Евровидение-2022 проходило в итальянском Турине.

В финале конкурса украинская группа выступила под 12 номером с песней Stefania.

Я прошу каждого из вас, пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю, помогите Азовстали прямо сейчас,

– призвал Олег Псюк со сцены Евровидения.