Він відповів на звинувачення критиків, які стверджували, що перемога України нібито була "політизованою". Про це Мартін Естердаль сказав в інтерв'ю для Der Standard.

Так, за словами колишнього директор Євробачення, рішення журі та глядачів визначила саме пісня, а не політичний контекст.

Україна перемогла, бо це була чудова пісня. Так просто. Ми проводимо один із найбільших світових конкурсів, тому ніколи не можемо бути повністю відокремлені від того, що відбувається у світі. Але наша аудиторія достатньо розумна, щоб зрозуміти різницю між телерадіокомпанією, яка бере участь у конкурсі, і урядом країни,

– сказав Мартін Естердаль.

До речі, Kalush Orchestra продав свій кубок заради Збройних Сил України та виручив 900 тисяч доларів. Про це стало відомо з інстаграму гурту. Новим власником нагороди стала українська криптовалютна біржа WhiteBIT. Після цього організатори Євробачення пообіцяли подарувати гурту ще один кубок.

Як Kalush Orchestra представив Україну на Євробаченні-2022?

Євробачення-2022 проходило в італійському Турині.

У фіналі конкурсу український гурт виступив під 12 номером з піснею Stefania.

Я прошу кожного з вас, будь ласка, допоможіть українському Маріуполю, допоможіть Азовсталі прямо зараз,

– закликав Олег Псюк зі сцени Євробачення.