Результаты финала Евровидения-2026: какие страны оказались в пятерке лидеров
- Победителем Евровидения-2026 стала Болгария с песней Bangaranga, набрав 516 баллов.
- Украина с песней Ridnym вошла в десятку лучших, заняв 9-е место с 221 баллом.
В субботу, 16 мая, в Вене ярко состоялся финал Евровидения-2026, за которым следили миллионы зрителей по всей Европе.
Представительница Украины LELÉKA вошла в десятку лучших и заняла 9 место. А победу в песенном конкурсе в этом году получила Болгария с композицией Bangaranga. Какими были результаты голосования в финале Евровидения-2026 – смотрите далее в материале 24 Канала.
Финал Евровидения-2026: результаты голосования
Болгария: Dara – Bangaranga: 516
Израиль: Ноам Беттан – Michelle: 343
Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me: 296
Австралия: Дельта Гудрем – Eclipse: 287
Италия: Саль Да Винчи – Per sempre sì: 281
Финляндия: Линда Лампениус и Пете Паркконен – Liekinheitin: 279
Дания: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem: 243
Молдова: Satoshi – Viva, Moldova: 226
Украина: LELÉKA – Ridnym: 221
Греция: Акилас – Ferto: 220
Франция: Monroe – Regarde! 158
Польша: Alicja – Pray: 150
Албания: Alis – Nân: 145
Новергия: Jonas Lovv – Ya ya ya ya: 134
Хорватия: Lelek – Andromeda: 124
Чехия: Даниэль Жижка – Crossroads: 113
Сербия: Lavina – Kraj mene: 90
Мальта: Эйдан – Bella: 89
Кипр: Antigoni – Jalla: 75
Швеция: Felicia – My System: 51
Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice: 36
Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más: 22
Германия: Сара Энгельс – Fire: 12
Австрия: Cosmó – Tanzschein: 6
Великобритания: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei: 1
Каким был финал Евровидения-2026?
Площадкой для проведения песенного конкурса стала арена Wiener Stadthalle. Конкурс принимала Австрия, поскольку в прошлом году в Евровидении победил певец из JJ с песней Wasted Love.
В этом году сразу 5 стран бойкотировали Евровидение. От участия в конкурсе отказались Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения.
Кроме выступлений стран-участниц Евровидения-2026, в финале показали совместный номер-попурри "Holiday! – Grand Eurovision Stars Reunion". В нем приняли участие известные звезды Евровидения, в частности финская группа Lordi, Александр Рыбак, Эрика Викман, а также украинские артистки Руслана и Верка Сердючка.
Поскольку победу в песенном конкурсе Евровидение-2026 одержала Dara из Болгарии, поэтому именно эта страна станет хозяйкой конкурса в следующем году.