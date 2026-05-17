Результаты финала Евровидения-2026: какие страны оказались в пятерке лидеров

В субботу, 16 мая, в Вене ярко состоялся финал Евровидения-2026, за которым следили миллионы зрителей по всей Европе.

Представительница Украины LELÉKA вошла в десятку лучших и заняла 9 место. А победу в песенном конкурсе в этом году получила Болгария с композицией Bangaranga. Какими были результаты голосования в финале Евровидения-2026 – смотрите далее в материале 24 Канала.

Финал Евровидения-2026: результаты голосования

Болгария: Dara – Bangaranga: 516

Израиль: Ноам Беттан – Michelle: 343

Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me: 296

Австралия: Дельта Гудрем – Eclipse: 287

Италия: Саль Да Винчи – Per sempre sì: 281

Финляндия: Линда Лампениус и Пете Паркконен – Liekinheitin: 279

Дания: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem: 243

Молдова: Satoshi – Viva, Moldova: 226

Украина: LELÉKA – Ridnym: 221

Греция: Акилас – Ferto: 220

Франция: Monroe – Regarde! 158

Польша: Alicja – Pray: 150

Албания: Alis – Nân: 145

Новергия: Jonas Lovv – Ya ya ya ya: 134

Хорватия: Lelek – Andromeda: 124

Чехия: Даниэль Жижка – Crossroads: 113

Сербия: Lavina – Kraj mene: 90

Мальта: Эйдан – Bella: 89

Кипр: Antigoni – Jalla: 75

Швеция: Felicia – My System: 51

Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice: 36

Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más: 22

Германия: Сара Энгельс – Fire: 12

Австрия: Cosmó – Tanzschein: 6

Великобритания: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei: 1

Результаты финала Евровидения-2026 / Скриншот с трансляции



Каким был финал Евровидения-2026?

Площадкой для проведения песенного конкурса стала арена Wiener Stadthalle. Конкурс принимала Австрия, поскольку в прошлом году в Евровидении победил певец из JJ с песней Wasted Love.

В этом году сразу 5 стран бойкотировали Евровидение. От участия в конкурсе отказались Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения.

Кроме выступлений стран-участниц Евровидения-2026, в финале показали совместный номер-попурри "Holiday! – Grand Eurovision Stars Reunion". В нем приняли участие известные звезды Евровидения, в частности финская группа Lordi, Александр Рыбак, Эрика Викман, а также украинские артистки Руслана и Верка Сердючка.

Поскольку победу в песенном конкурсе Евровидение-2026 одержала Dara из Болгарии, поэтому именно эта страна станет хозяйкой конкурса в следующем году.