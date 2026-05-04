Две украинские звезды выступят в гранд-финале Евровидения-2026

Вена готовится принимать 70-й песенный конкурс Евровидение. В гранд-финале выступят участники прошлых лет, ставшие любимцами публики, среди них две украинские артистки.

Об этом сообщили на сайте Евровидения.

Австралийский вещатель ORF представил роскошный список звезд, которые выступят в рамках специального интервал-акта "Праздник! – Лучшее воссоединение всех звезд Евровидения".

В частности, на сцену выйдут артистки, представлявшие Украину на международном песенном конкурсе – это победительница Евровидения-2004 Руслана, которая зажгла Стамбул с песней "Дикие танцы", и Верка Сердючка, которая заняла второе место с хитом Dancing Lasha Tumbai в 2007 году.

Среди других приглашенных звезд:

Александр Рыбак (Норвегия, 2009 год, 1 место)

(Финляндия, 2025 год, 11 место) Кристиан Костов (Болгария, 2007 год, 2 место)

(Болгария, 2007 год, 2 место) Lordi (Финляндия, 2006 год, 1 место)

(Финляндия, 2006 год, 1 место) Max Mutzke (Германия, 2004 год, 8 место)

(Германия, 2004 год, 8 место) Мириана Конте (Мальта, 2025 год, 17 место)

(Германия, 2004 год, 8 место) Мириана Конте (Мальта, 2025 год, 17 место)

Организаторы также сообщили, что первый полуфинал откроет греческая певица Вики Леандрос, которая победила на Евровидении в 1972 году. Она представляет новую версию хита L'amour Est Bleu. Именно с этой песней артистка представляла Люксембург на песенном конкурсе в 1967 году и заняла 4 место.

Напомним, что первый и второй полуфиналы Евровидения-2026 состоятся 12 и 14 мая соответственно, а гранд-финал запланирован на 16 мая. Шоу пройдет на арене Wiener Stadthalle.

Участие в конкурсе примут 35 стран, в частности возвращаются Болгария, Молдова и Румыния. А вот Испания, Нидерланды, Ирландия, Словения и Исландия объявили бойкот после того, как Европейский вещательный союз (EBU) допустил Израиль.

В этом году ведущими стали певица Виктория Сваровски и актер Майкл Островски. По прогнозам букмекеров, которые доступны на сайте eurovisionworld, сейчас наибольшие шансы на победу у Финляндии, Греции и Дании.

Украина на Евровидении-2026: главное

Украину на 70-м песенном конкурсе Евровидение будет представлять LELÉKA с песней Ridnym. Певица уже прибыла в Вену и выступит во втором полуфинале 14 мая под номером 12. Сейчас букмекеры пророчат ей 10 место.

Шоу традиционно будет транслировать Общественное на всех своих платформах. Комментировать его будет неизменный Тимур Мирошниченко. В первом полуфинале к нему присоединится стендап-комик Василий Байдак, во втором – певица Светлана Тарабарова, а в гранд-финале – рэперка alyona alyona.

Баллы от украинского национального жюри во время гранд-финала объявит солист группы Ziferblat Даниил Лещинский.