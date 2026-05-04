Про це повідомили на сайті Євробачення.

Австралійський мовник ORF представив розкішний список зірок, які виступлять в рамках спеціального інтервал-акту "Свято! – Найкраще возз'єднання всіх зірок Євробачення".

Зокрема, на сцену вийдуть артистки, що представляли Україну на міжнародному пісенному конкурсі – це переможниця Євробачення-2004 Руслана, яка запалила Стамбул з піснею "Дикі танці", та Вєрка Сердючка, яка посіла друга місце з хітом Dancing Lasha Tumbai у 2007 році.

Серед інших запрошених зірок:

Олександр Рибак (Норвегія, 2009 рік, 1 місце)

(Норвегія, 2009 рік, 1 місце) Еріка Вікман (Фінляндія, 2025 рік, 11 місце)

(Фінляндія, 2025 рік, 11 місце) Крістіан Костов (Болгарія, 2007 рік, 2 місце)

(Болгарія, 2007 рік, 2 місце) Lordi (Фінляндія, 2006 рік, 1 місце)

(Фінляндія, 2006 рік, 1 місце) Max Mutzke (Німеччина, 2004 рік, 8 місце)

(Німеччина, 2004 рік, 8 місце) Міріана Конте (Мальта, 2025 рік, 17 місце)

Організатори також повідомили, що перший півфінал відкриє грецька співачка Вікі Леандрос, яка перемогла на Євробаченні у 1972 році. Вона презентує нову версію хіта L'amour Est Bleu. Саме з цією піснею артистка представляла Люксембург на пісенному конкурсі у 1967 році й посіла 4 місце.

Нагадаємо, що перший та другий півфінали Євробачення-2026 відбудуться 12 та 14 травня відповідно, а гранд-фінал запланований на 16 травня. Шоу пройде на арені Wiener Stadthalle.

Участь у конкурсі візьмуть 35 країн, зокрема повертаються Болгарія, Молдова та Румунія. А от Іспанія, Нідерланди, Ірландія, Словенія та Ісландія оголосили бойкот після того, як Європейська мовна спілка (EBU) допустила Ізраїль.

Цьогоріч ведучими стали співачка Вікторія Сваровскі та актор Майкл Островскі. За прогнозами букмекерів, що доступні на сайті eurovisionworld, наразі найбільші шанси на перемогу у Фінляндії, Греції та Данії.

Україна на Євробаченні-2026: головне

Україну на 70-му пісенному конкурсі Євробачення представлятиме LELÉKA з піснею Ridnym. Співачка вже прибула до Відня та виступить у другому півфіналі 14 травня під номером 12. Наразі букмекери пророкують їй 10 місце.

Шоу традиційно транслюватиме Суспільне на всіх своїх платформах. Коментуватиме його незмінний Тімур Мірошниченко. У першому півфіналу до нього приєднається стендап-комік Василь Байдак, у другому – співачка Світлана Тарабарова, а у гранд-фіналі – реперка alyona alyona.

Бали від українського національного журі під час гранд-фіналу оголосить соліст гурту Ziferblat Даниїл Лещинський.