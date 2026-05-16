Кто-то из них в шаге от победы: песни всех финалистов Евровидения-2026

Уже через считанные часы состоится финал Евровидения-2026. Представители 35 стран будут соревноваться за победу в конкурсе и уже совсем скоро станет известно, кто повезет домой хрустальный кубок.

В подборке 24 Канала – песни всех финалистов Евровидения-2026. От взрывных поп-песен до нестандартных решений – ознакомьтесь с композициями, чтобы выбрать своего фаворита.

Песни всех финалистов Евровидения-2026

Евровидение-2026 – Дания: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 – Германия: Сара Энгельс – Fire: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 – Израиль: Ноам Беттан – Michelle: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 – Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 – Албания: Alis – Nân: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 – Греция: Акилас – Ferto: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 – Украина: LELÉKA – Ridnym: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 – Австралия: Дельта Гудрем – Eclipse: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 – Сербия: Lavina – Kraj mene: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 – Мальта: Эйдан – Bella: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 – Чехия: Даниэль Жижка – Crossroads: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 – Болгария: Dara – Bangaranga: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 – Хорватия: Lelek – Andromeda: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 – Великобритания: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 – Франция: Monroe – Regarde: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 – Молдова: Satoshi – Viva, Moldova: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 – Финляндия: Линда Лампениус и Пете Паркконен – Liekinheitin: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 – Польша: Alicja – Pray: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 – Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 – Швеция: Felicia – My System: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 – Кипр: Antigoni – Jalla: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 – Италия: Сал Да Винчи – Per sempre sì: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 – Норвегия: Jonas Lovv – Ya ya ya ya: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 – Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 – Австрия: Cosmó – Tanzschein: смотрите видео онлайн

Что известно о Евровидении-2026?

Песенный конкурс Евровидение-2026 проходит в Вене. В этом году он является юбилейным – 70-м по счету. Музыкальное соревнование проходит на самой большой арене Wiener Stadthalle. Интересно, что там уже происходило Евровидение в 2015 году после победы Кончиты Вюрст.

Конкурс традиционно разделен на 3 этапа: два полуфинала, состоявшихся 12 и 14 мая, а также финал. Он проходит в субботу, 16 мая. В гранд-финал прошло 25 стран: по 10 участников из каждого полуфинала, страны "большой четверки" и страна-хозяйка Австрия.

Украину в этом году представляет певица LELÉKA с чувственной композицией Ridnym. Изюминкой ее номера является бандура, на которой играет музыкант Ярослав Джусь в наряде, что отсылает к казацкой эпохе. Над перформансом работал режиссер Илья Дуцик.