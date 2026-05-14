LELÉKA выступила на сцене Евровидения-2026: каким был ее номер в прямом эфире

14 мая 2026 года украинская исполнительница LELÉKA выступила во втором полуфинале Евровидения-2026 с песней Ridnym. Певица вышла на сцену под номером 12.

Выступление поразило зрителей мощным вокалом и обновленной постановкой, которая существенно отличалась от номера на Национальном отборе.

Украинская исполнительница LELÉKA поразила мощным выступлением на сцене 70-го песенного конкурса Евровидение. Она исполнила песню Ridnym, которая является особенной для украинцев. Исполнительница безупречно взяла ноту, из-за которой сегодня волновалась вся страна.

Во время выступления артистка была в костюме от известного дизайнера Лилии Литковской. Уникальный наряд, созданный вручную, был призван передать ощущение полета.

Элементы костюма органично дополнили композицию, которую выполняла LELÉKA, ведь каждое ее движение сопровождалось эффектом легкости и полета, что стало символическим дополнением к содержанию песни.

Кто работал над поставновкой номера LELÉKA?

К работе над номером LELÉKA присоединилось немало талантливых специалистов. В частности, режиссером постановки стал Илья Дуцик. Для него эта работа стала дебютом на международном конкурсе, который, впрочем, оказался успешным.

По словам исполнительницы, для нее было важно найти человека, который почувствует песню так же глубоко, как и она. С Ильей Дуциком артистка быстро нашла общий язык, и между ними возникла полная творческая синергия.

С Ильей мы очень быстро нашли общий язык – и номер, который вы увидите, родился из доверия и очень честного ощущения того, о чем именно эти строки,

– делилась ранее певица.

Также к постановке присоединилась хореограф Галина Пеха, которая дополнила номер выразительной пластикой. Ее хореография позволила передать внутреннее состояние и эмоциональное содержание песни через движение.

Как проголосовать за своего фаворита?

В этом году правила голосования на Евровидение несколько изменены. Как и раньше, результаты полуфиналов будут определяться голосами жюри и зрителей. В то же время состав национальных жюри будет расширен – в него будет входить семь человек. Двое из них должны быть в возрасте от 18 до 25 лет.

В финале также будет применяться комбинированная система голосования. Отдельно будут учитываться голоса категории "Rest of the World", то есть еврофанов из других стран, которые также могут поддержать своих фаворитов.

Зрители смогут голосовать через мобильное приложение Eurovision Song Contest,, отправлять SMS-сообщения или отдавать свой голос на официальном сайте конкурса.