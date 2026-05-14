Второй полуфинал Евровидения-2026 уже начался: прямой эфир из Вены

14 мая в Вене проходит второй полуфинал Евровидения-2026. Сегодня представители 15 стран презентуют свои песни, также зрители увидят выступления Франции и Великобритании, которые входят в "Большую пятерку", и Австрии, которая принимает 70-й песенный конкурс после победы JJ с треком Wasted Love.

Общественное традиционно транслирует Евровидение на своих платформах, прямой эфир начался в 22:00 по киевскому времени. Кроме того, шоу можно смотреть на ютуб-канале песенного конкурса, пишет 24 Канал.

Комментируют второй полуфинал 70-го песенного конкурса Евровидение Тимур Мирошниченко и Светлана Тарабарова. В гранд-финале к ведущему присоединится рэперка alyona alyona.

В этот вечер на сцену выйдет представительница Украины LELÉKA, она выступит 12-й. Певица исполнит композицию Ridnym, а к ней присоединится бандурист Ярослав Джусь.

Порядок выступлений участников

Болгария: Dara – Bangaranga Азербайдан: Jiva – Just Go Румыния: Александра Капитанеску – Choke Me Люксембург: Ева Мария – Nature Чехия: Даниэль Жижка – Crossroads Армения: Simón – Paloma Rumba Швейцария: Вероника Фузаро – Alice Кипр: Антигони – Jalla Латвия: Atvara – Ēnā Дания: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem Австрия: Cosmó – Tanzschein Украина: LELÉKA – Ridnym Албания: Алис – Nân Мальта: Эйдан – Bella Норвегия: Джонас Лов – Ya ya ya ya

Как прошел первый полуфинал Евровидения-2026?

Первый полуфинал Евровидения-2026 состоялся во вторник, 12 мая. Свои песни представили участники из 15 стран, также выступили две страны Большой пятерки – Италия и Германия, которые автоматически проходят в финал.

Среди конкурсантов были фавориты букмекеров: Линда Лампениус и Пете Паркконен из Финляндии и Акилас из Греции, которым пророчат первое на второе места соответственно.

Выступление Израиля едва не сорвали. Когда на сцену вышел Ноам Беттан, зрители скандировали фразу: "Остановите геноцид".

В финал прошли 10 стран: Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Молдова, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва и Польша. А выбыли Португалия, Грузия, Черногория, Эстония и Сан-Марино.