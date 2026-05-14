Общественное традиционно транслирует Евровидение на своих платформах, прямой эфир начался в 22:00 по киевскому времени. Кроме того, шоу можно смотреть на ютуб-канале песенного конкурса, пишет 24 Канал.
Комментируют второй полуфинал 70-го песенного конкурса Евровидение Тимур Мирошниченко и Светлана Тарабарова. В гранд-финале к ведущему присоединится рэперка alyona alyona.
В этот вечер на сцену выйдет представительница Украины LELÉKA, она выступит 12-й. Певица исполнит композицию Ridnym, а к ней присоединится бандурист Ярослав Джусь.
Порядок выступлений участников
- Болгария: Dara – Bangaranga
- Азербайдан: Jiva – Just Go
- Румыния: Александра Капитанеску – Choke Me
- Люксембург: Ева Мария – Nature
- Чехия: Даниэль Жижка – Crossroads
- Армения: Simón – Paloma Rumba
- Швейцария: Вероника Фузаро – Alice
- Кипр: Антигони – Jalla
- Латвия: Atvara – Ēnā
- Дания: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem
- Австрия: Cosmó – Tanzschein
- Украина: LELÉKA – Ridnym
- Албания: Алис – Nân
- Мальта: Эйдан – Bella
- Норвегия: Джонас Лов – Ya ya ya ya
Порядок выступлений во втором полуфинале / Фото из инстаграма Евровидения
Как прошел первый полуфинал Евровидения-2026?
Первый полуфинал Евровидения-2026 состоялся во вторник, 12 мая. Свои песни представили участники из 15 стран, также выступили две страны Большой пятерки – Италия и Германия, которые автоматически проходят в финал.
Среди конкурсантов были фавориты букмекеров: Линда Лампениус и Пете Паркконен из Финляндии и Акилас из Греции, которым пророчат первое на второе места соответственно.
Выступление Израиля едва не сорвали. Когда на сцену вышел Ноам Беттан, зрители скандировали фразу: "Остановите геноцид".
В финал прошли 10 стран: Греция, Финляндия, Бельгия, Швеция, Молдова, Израиль, Сербия, Хорватия, Литва и Польша. А выбыли Португалия, Грузия, Черногория, Эстония и Сан-Марино.