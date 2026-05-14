Суспільне традиційно транслює Євробачення на своїх платформах, прямий етер розпочався о 22:00 за київським часом. Крім того, шоу можна дивитися на ютуб-каналі пісенного конкурсу, пише 24 Канал.

Онлайн-трансляція другого півфіналу Євробачення-2026

Коментують другий півфінал 70-го пісенного конкурсу Євробачення Тімур Мірошниченко та Світлана Тарабарова. У гранд-фіналі до ведучого приєднається реперка alyona alyona.

Цього вечора на сцену вийде представниця України LELÉKA, вона виступить 12-ю. Співачка виконає композицію Ridnym, а до неї приєднається бандурист Ярослав Джусь.

Порядок виступів учасників

Болгарія: Dara – Bangaranga Азербайдан: Jiva – Just Go Румунія: Александра Капітанеску – Choke Me Люксембург: Ева Марія – Nature Чехія: Даніель Жижка – Crossroads Вірменія: Simón – Paloma Rumba Швейцарія: Вероніка Фузаро – Alice Кіпр: Антігоні – Jalla Латвія: Atvara – Ēnā Данія: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem Австрія: Cosmó – Tanzschein Україна: LELÉKA – Ridnym Албанія: Аліс – Nân Мальта: Ейдан – Bella Норвегія: Джонас Лов – Ya ya ya

Порядок виступів у другому півфіналі / Фото з інстаграму Євробачення

Як пройшов перший півфінал Євробачення-2026?

Перший півфінал Євробачення-2026 відбувся у вівторок, 12 травня. Свої пісні презентували учасники з 15 країн, також виступили дві країни Великої п'ятірки – Італія та Німеччина, які автоматично проходять до фіналу.

Серед конкурсантів були фаворити букмекерів: Лінда Лампеніус і Пете Паркконен з Фінляндії та Акілас з Греції, яким пророкують перше на друге місця відповідно.

Виступ Ізраїлю ледь не зірвали. Коли на сцену вийшов Ноам Беттан, глядачі скандували фразу: "Зупиніть геноцид".

У фінал пройшли 10 країн: Греція, Фінляндія, Бельгія, Швеція, Молдова, Ізраїль, Сербія, Хорватія, Литва та Польща. А вибули Португалія, Грузія, Чорногорія, Естонія та Сан-Марино.