Финляндия поразила номером на Евровидении-2026: букмекеры пророчат ей победу

12 мая стартовал первый полуфинал юбилейного, 70-го песенного конкурса Евровидение-2026.

Одними из самых ожидаемых участников вечера стали представители Финляндии – именно им букмекеры сейчас прогнозируют победу в конкурсе. После выступления видео номера уже появилось на официальном ютуб-канале Евровидения.

Вас также может заинтересовать "Viva, Moldova!" в Вене: Satoshi, который поддерживает Украину, открыл Евровидение мощным выступлением

Скрипачка Линда Лампениус и певец Пит Паркконен выступили под 7 номером. Они исполнили песню Liekinheitin, что в переводе означает "Огнемет". Это эмоциональный трек, в котором музыканты соединили элементы поп-музыки, рок и игру на скрипке.

Композиция рассказывает о сложных отношениях между двумя людьми. Она описывает ситуацию, когда человек подпускает кого-то к себе, дает надежду на любовь, но как только отношения становятся серьезными – начинает отдаляться и закрываться.

Линда Лампениус и Пит Паркконен выступили в первом полуфинале Евровидения: смотрите выступление онлайн

Что известно о представителях Финляндии на Евровидении-2026?

Линда Лампениус известна в мире как виртуозная классическая скрипачка. Она выступает с оркестрами еще с восьмилетнего возраста и получила международное признание благодаря своей музыкальной карьере. Сольный альбом Лампениус стал очень успешным и сделал ее одной из самых популярных финских исполнительниц классической музыки своего времени. За годы карьеры Линда выступала на сценах крупных оркестров и появлялась на обложках глянцевых журналов, в частности Playboy. Также артистка стала героиней документального сериала Linda и автобиографии My Untamed Life ("Моя необузданная жизнь").

Пит Паркконен получил известность после участия в финском музыкальном шоу Idols, где в 2008 году занял третье место. После этого певец выпустил несколько успешных сольных альбомов, провел концертные туры и стал победителем финской версии "Танцев со звездами" в 2014 году вместе с танцовщицей Катри Мяккинен.