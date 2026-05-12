Одними з найочікуваніших учасників вечора стали представники Фінляндії – саме їм букмекери наразі прогнозують перемогу у конкурсі. Після виступу відео номера вже з'явилося на офіційному ютуб-каналі Євробачення.

Скрипалька Лінда Лампеніус та співак Піт Паркконен виступили під 7 номером. Вони виконали пісню Liekinheitin, що у перекладі означає "Вогнемет". Це емоційний трек, у якому музиканти поєднали елементи попмузики, рок та гру на скрипці.

Композиція розповідає про складні стосунки між двома людьми. Вона описує ситуацію, коли людина підпускає когось до себе, дає надію на кохання, але щойно стосунки стають серйознішими – починає віддалятися та закриватися.

Що відомо про представників Фінляндії на Євробаченні-2026?

Лінда Лампеніус відома у світі як віртуозна класична скрипалька. Вона виступає з оркестрами ще з восьмирічного віку та здобула міжнародне визнання завдяки своїй музичній кар'єрі. Сольний альбом Лампеніус став дуже успішним і зробив її однією з найпопулярніших фінських виконавиць класичної музики свого часу. За роки кар'єри Лінда виступала на сценах великих оркестрів і з'являлася на обкладинках глянцевих журналів, зокрема Playboy. Також артистка стала героїнею документального серіалу Linda та автобіографії My Untamed Life ("Моє неприборкане життя").

Піт Паркконен здобув популярність після участі у фінському музичному шоу Idols, де у 2008 році посів третє місце. Після цього співак випустив кілька успішних сольних альбомів, провів концертні тури та став переможцем фінської версії "Танців з зірками" у 2014 році разом із танцівницею Катрі Мяккінен.