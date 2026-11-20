Певица и звезда TikTok Кажанна официально подала заявку на участие в национальном отборе на Евровидение-2027. Финал музыкального конкурса, на котором будет выбран представитель Украины, традиционно состоится уже в феврале следующего года.

Настоящее имя артистки – Анна Макиенко, и она рассказала о своем решении довольно интригующе. Исполнительница просто опубликовала подборку личных фотографий на своей странице в инстаграме, где на одном из снимков случайно засветился документ об участии в отборе.



Кажанна подала заявку на участие в национальном отборе на "Евровидение" / Фото из инстаграма kazhanna_

Никаких дополнительных пояснений к публикации девушка не оставила, сохранив максимальную интригу для своих подписчиков. Подборку фотографий она лишь подписала так: guess who’s on my phone again ("угадайте, кто снова на моем телефоне").

Напомним, что в 2027 году Евровидение примет Болгария. В конкурсе примут участие представители 36 стран. Традиционно музыкальное соревнование состоится в мае.

Свой путь к большой сцене Кажанна начинала с юмористических видео и коротких музыкальных фрагментов в TikTok. Настоящую известность ей принес вирусный хит "Ти гірка", который взорвал тренды социальных сетей. После этого блогерка всерьез занялась музыкальной карьерой, выпустила дебютный альбом "Рукокрыла" и запомнилась слушателям треками "Пазл", "boy" и "Слезка".



Кажанна хочет участвовать в Евровидении / Фото kolyada_photographer

Путь певицы в шоу-бизнесе сопровождается не только известными хитами, но и громкими конфликтами. Не так давно Кажанна со скандалом покинула музыкальный лейбл певицы Jerry Heil, разорвав рабочие отношения. После этого артистка подписала контракт с лейблом Ирины Горовой.