Справжнє ім'я артистки – Ганна Макієнко, і про своє рішення вона розповіла доволі інтригуюче. Виконавиця просто опублікувала добірку особистих фотографій на своїй сторінці в інстаграмі, де на одному зі знімків випадково засвітила документ про участь у відборі.

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Кажанна подала заявку на Нацвідбір на Євробачення / Фото з інстаграму kazhanna_

Жодних додаткових пояснень до публікації дівчина не залишила, зберігши максимальну інтригу для своїх підписників. Добірку світлин вона лише підписала так: guess who’s on my phone again ("вгадайте, хто знову на моєму телефоні").

Нагадаємо, що у 2027 році Євробачення прийматиме Болгарія. У конкурсі братимуть участь представники 36 країн. Традиційно музичне змагання відбудеться у травні.

Свій шлях до великої сцени Кажанна починала з гумористичних відео та коротких музичних фрагментів у TikTok. Справжня впізнаваність прийшла до неї після вірусного хіта "Ти гірка", який розірвав тренди соцмереж. Після цього блогерка серйозно зайнялася музичною кар'єрою, випустила дебютний альбом "Рукокрила" та запам'яталася слухачам треками "Пазл", "boy" і "Сльозка".

Кажанна хоче йти на Євробачення / Фото kolyada_photographer

Шлях співачки у шоубізнесі супроводжується не лише відомими хітами, а й гучними конфліктами. Не так давно Кажанна зі скандалом покинула музичний лейбл співачки Jerry Heil, розірвавши робочі стосунки. Після цього артистка підписала контракт з лейблом Ірини Горової.