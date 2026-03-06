pomitni оголосили про співпрацю з Кажанною на своїй сторінці в інстаграмі. Вони опублікували відео, як співачка зустрілась з командою лейбла та підписала контракт.

Вітаємо нову помітну артистку на сервісах дистрибуції, паблішингу, роботі з брендами та booking. Раді відтепер зростати разом!,
– йдеться у дописі pomitni.

Кажанна розповіла, що за останній місяць отримала багато пропозицій від різних лейблів, але відчула, що саме з командою pomitni "на одному вайбі".

Разом до нових висот,
– прокоментувала артистка початок співпраці з лейблом.

Що відомо про скандал з Кажанною і лейблом Jerry Heil?

  • Раніше Кажанна співпрацювала з лейблом NOVA MUSIC, співзасновницею якого є Jerry Heil. У січні 2026 року співачка заявила, що пережила моральні травми за два роки роботи. Артистка назвала контракт з компанією "рабським" і стверджувала, що їй не виплачували роялті.

  • Після цього лейбл заявив, що достроково припиняє співпрацю з Кажанною. У NOVA MUSIC зазначили, що повністю фінансували проєкт і не вийшли у фінансовий плюс. Також команда запевнила, що працювала з артисткою коректно, з повагою ставилася до творчості та підтримувала професійний розвиток, хоча вона інколи "давала волю емоціям, переходячи кордони робочого спілкування".

  • Пізніше Кажанна розповіла, що не отримувала прозорої фінансової звітності від лейбла. Також, за словами співачки, значну частину роботи вона виконувала сама або з допомогою друзів. Дівчина зазначила, що обсяг виконаної роботи не відповідав отриманому доходу.

  • Зрештою лейбл передав Кажанні дистрибуцію бек-каталогу; усю частку майнових прав, яка належала NOVA MUSIC, на твори, фонограми, відеокліпи та інші матеріали, створені в період та в межах співпраці; всі доступи – логіни, паролі, адміністраторські права – до відповідних платформ та сторінок.

  • Лейбл не претендує на будь-які права на торгову марку.