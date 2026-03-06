pomitni оголосили про співпрацю з Кажанною на своїй сторінці в інстаграмі. Вони опублікували відео, як співачка зустрілась з командою лейбла та підписала контракт.
Вітаємо нову помітну артистку на сервісах дистрибуції, паблішингу, роботі з брендами та booking. Раді відтепер зростати разом!,
– йдеться у дописі pomitni.
Кажанна розповіла, що за останній місяць отримала багато пропозицій від різних лейблів, але відчула, що саме з командою pomitni "на одному вайбі".
Разом до нових висот,
– прокоментувала артистка початок співпраці з лейблом.
Що відомо про скандал з Кажанною і лейблом Jerry Heil?
Раніше Кажанна співпрацювала з лейблом NOVA MUSIC, співзасновницею якого є Jerry Heil. У січні 2026 року співачка заявила, що пережила моральні травми за два роки роботи. Артистка назвала контракт з компанією "рабським" і стверджувала, що їй не виплачували роялті.
Після цього лейбл заявив, що достроково припиняє співпрацю з Кажанною. У NOVA MUSIC зазначили, що повністю фінансували проєкт і не вийшли у фінансовий плюс. Також команда запевнила, що працювала з артисткою коректно, з повагою ставилася до творчості та підтримувала професійний розвиток, хоча вона інколи "давала волю емоціям, переходячи кордони робочого спілкування".
Пізніше Кажанна розповіла, що не отримувала прозорої фінансової звітності від лейбла. Також, за словами співачки, значну частину роботи вона виконувала сама або з допомогою друзів. Дівчина зазначила, що обсяг виконаної роботи не відповідав отриманому доходу.
Зрештою лейбл передав Кажанні дистрибуцію бек-каталогу; усю частку майнових прав, яка належала NOVA MUSIC, на твори, фонограми, відеокліпи та інші матеріали, створені в період та в межах співпраці; всі доступи – логіни, паролі, адміністраторські права – до відповідних платформ та сторінок.
Лейбл не претендує на будь-які права на торгову марку.