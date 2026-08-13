Украина может победить, но не принять Евровидение: что изменилось в правилах конкурса

Европейский вещательный союз (EBU) обновил правила проведения Евровидения. Новые требования вступят в силу уже с 2027 года.

Об изменениях организаторы сообщили на официальном сайте конкурса. Они касаются сразу нескольких важных вопросов: кто может участвовать в Евровидении, как должно звучать выступление артиста вживую и сможет ли страна-победительница провести следующий конкурс у себя. Для Украины последний пункт особенно важен.

Дело в том, что Украина может не принять Евровидение даже в случае победы. Согласно новым правилам, победа на Евровидении больше не гарантирует стране автоматического права провести следующий конкурс.

Если вооруженный конфликт, сложная геополитическая ситуация или любые другие обстоятельства существенно влияют на безопасность, защищенность или стабильность региона, в котором расположен вещатель-участник, этот вещатель не будет иметь права принимать следующее Евровидение в случае победы своего представителя,

– говорится на сайте конкурса.

Ранее в правилах не было четко прописано, что страна может лишиться права принимать Евровидение из-за опасной ситуации. Теперь такая возможность закреплена в регламенте.

Для Украины это особенно актуально из-за полномасштабной войны. То есть если украинский представитель победит на Евровидении в 2027 году, это еще не будет означать, что следующий конкурс обязательно проведут в Украине. Окончательное решение будет зависеть от ситуации с безопасностью.

Евровидение-2027 изменило правила: что известно

Еще одно изменение касается музыки, которую артисты используют во время выступлений. С 2027 года участникам не разрешат использовать бэк-треки, дублирующие основную вокальную партию. Проще говоря, предварительно записанный голос нельзя будет использовать для того, чтобы подстраховать или фактически заменить пение артиста вживую.

В то же время бэк-треки полностью не запретят. Участники и в дальнейшем смогут использовать предварительно записанную музыку и дополнительные вокальные элементы, но они не должны дублировать основную вокальную партию.

Третье нововведение касается возраста. Начиная с 2027 года, выступать на Евровидении смогут только артисты, которым исполнилось 18 лет до начала первой репетиции.

В EBU пояснили, что так хотят лучше защитить участников и снизить психологическую нагрузку, возникающую во время конкурса.

На самом деле вопрос возрастных ограничений на Евровидении не раз становился предметом дискуссий. Самой молодой победительницей в истории конкурса остается бельгийская певица Сандра Ким, выигравшая в 1986 году. Тогда делегация Бельгии заявила, что исполнительнице 15 лет, хотя на самом деле ей было всего 13.

Сандра Ким выступила на Евровидении-1986: смотрите видео онлайн

После этого Швейцария, занявшая второе место, пыталась оспорить результат и добиться дисквалификации Бельгии, но без успеха. Этот случай стал одной из причин, почему в 1990 году на Евровидении установили минимальный возраст участников – 16 лет. Теперь его снова повысили, на этот раз до 18 лет.

Кстати, ранее стало известно, что Канада примет участие в Евровидении-2027.