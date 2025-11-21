Укр Рус
21 ноября, 20:00
2

Меньше голосов, строгий контроль и возвращение жюри: новые жесткие правила Евровидения

София Хомишин
Основні тези
  • Организаторы Евровидения изменили правила голосования, чтобы уменьшить манипуляции, вернув голосования жюри в полуфиналах и расширив список профессий для отбора жюри.
  • Количество судей выросло с 5 до 7 и внедрена новая система мониторинга голосования.

Весной 2026 года состоится юбилейный 70-й песенный конкурс Евровидение. Организаторы постепенно готовятся к этому международному событию.

В частности, они решили изменить правила голосования, чтобы Евровидение оставалось честным конкурсом и чтобы уменьшить манипуляции. Пишет 24 Канал со ссылкой на официальный сайт The Eurovision Song Contest.

В полуфиналах конкурса снова будет голосовать жюри, как это было до 2022 года, что должно обеспечить более сбалансированный выбор песен, проходящих в финал Евровидения.

К тому же расширили список профессий, из которых могут выбирать жюри – от музыкальных журналистов и критиков до педагогов

Количество судей Евровидения выросло с 5 до 7. Также минимум двое из них должны быть в возрасте 18–25 лет.

Кроме того, артистам и вещателям нельзя участвовать в рекламных кампаниях, которые могут повлиять на голосование. Запрещены промоакции, которые организовали "третьи стороны", включая правительства.

Чтобы минимизировать махинации с голосами, организаторы Евровидения внедрят обновленную систему мониторинг, которая позволит быстрее замечать подозрительную активность и реагировать на нее.

Заметим, что накануне на инстаграм-странице Евровидения уже раскрыли имя первой участницы песенного конкурса в 2026 году – ею стала представительница Кипра.

Что известно о Евровидении 2026?

  • Песенный конкурс пройдет в Вене на арене Wiener Stadthalle.
  • Первый полуфинал Евровидения состоится 12 мая, второй – 14 мая, а грандфинал запланирован на 16 мая.
  • Сейчас известно об участии 36 стран в международном песенном конкурсе. Среди них – Украина.