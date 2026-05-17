LELÉKA получила 5 место по голосам зрителей: кто и как оценил Украину на Евровидении

В субботу в Вене, 16 мая, состоялся гранд-финал Евровидения-2026. Украина заняла 9 место на юбилейном песенном конкурсе.

Представительница Украины LELÉKA суммарно получила 221 балл. На сайте Eurovision World подробно показали результаты голосования.

К слову Мы звучали достойно, – LELÉKA отреагировала на 9 место в финале Евровидения

От национальных жюри Украина получила 54 балла. Самую высокую оценку – 12 баллов – присудила только Швейцария.

10 баллов – Азербайджан

7 баллов – Италия, Латвия, Великобритания Великобритания

6 баллов – Франция

3 балла – Португалия

1 балл – Польша, Румыния.

Зато от зрителей LELÉKA получила гораздо больше баллов, – 167. Интересно, что по зрительскому голосованию Украина заняла 5 место.

12 баллов Украина получила от зрителей Чехии, Грузии и Польши.

10 баллов – Португалия, Молдова

8 баллов – Эстония и остальной мир

7 баллов – Литва, Дания, Болгария, Албания

6 баллов – Италия, Франция

5 баллов – Латвия, Швеция, Черногория, Бельгия

4 балла – Азербайджан, Румыния, Австрия, Кипр, Израиль, Финляндия, Люксембург

2 балла – Великобритания, Германия, Норвегия Норвегия

1 балл – Хорватия.



Детали голосования за Украину / Скриншот с сайта

"Мы заняли 5 место по голосованию людей, я до сих пор под впечатлением! Вы невероятные. Спасибо вам!" – прокомментировала результат LELÉKA на своей странице в телеграме.

Кому отдала баллы Украина?

Украинские зрители отдали самую высокую оценку Молдове – именно за Satoshi они голосовали больше всего. 10 баллов отдали Румынии, 8 – Хорватии.

7 баллов – Дания

6 баллов – Норвегия

5 баллов – Израиль

4 балла – Болгария

3 балла – Сербия

2 балла – Финляндия

1 балл – Чехия.

Напомним, национальное жюри проголосовало немного иначе. 12 баллов получила Мальта, а 10 баллов – Израиль. В состав национального жюри вошли такие артисты, музыканты и ведущие: Victoria Niro, Klavdia Petrivna, Игорь Кириленко, Евгений Кот – хореограф, Валерий Харчишин, Валентин Лещинский, Анна Свиридова.