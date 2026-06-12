Не Наталья Могилевская: обновленная "Фабрика звезд" раскрыла имя наставника

Ментором обновленного талант-шоу "Фабрика звезд" стал Алан Бадоев. Режиссер соберет команду лучших педагогов, продюсеров и экспертов музыкальной индустрии, чтобы помочь новому поколению украинских артистов.

Бадоев принимает эстафету от Натальи Могилевской, которая 18 лет назад была музыкальным продюсером "Фабрики звезд". Он откроет новую страницу в истории легендарного проекта, пишет 24 Канал.

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Алан Бадоев был режиссером-постановщиком "Фабрики звезд" 15 лет назад. Теперь он будет помогать молодым исполнителям раскрывать свою индивидуальность, находить сильные стороны, формировать артистический образ и учиться взаимодействовать с аудиторией.

Режиссер будет рядом с участниками с первых дней в Звездной академии до финального эфира и будет проходить вместе с ними все этапы профессионального становления.

Бадоев отметил, что обновленная "Фабрика звезд" – не просто возвращение и ностальгия по прошлому, а "совершенно новое дыхание и шаг в будущее". Команда готовит масштабный перезапуск проекта с крутыми инновациями и цифровыми нововведениями. По словам Алана, шоу станет более технологичным и открытым.

Но главное – меняется сама философия шоу. Мы привлекаем к проекту лучших специалистов: режиссеров, стилистов, хореографов – людей, которые сейчас формируют украинский шоу-бизнес. Мы хотим дать молодым талантам не просто эфирное время, а реальные цифровые инструменты, стратегию продвижения и кассовые треки. Это будет масштабное, честное и прогрессивное шоу о рождении self-made артистов новой эпохи,

– добавил режиссер.

Важно! Подать заявку на "Фабрику звезд" можно по ссылке.

Алан Бадоев подчеркнул, что для него важно, чтобы на кастинг приходили по-настоящему талантливые люди. Режиссер хочет встретиться с "чистым, незаангажированным талантом".

На самом деле все очень просто – мое сердце покоряет исключительно талант. Не существует никаких искусственных трюков, особых песен или эпатажных образов, которые бы сработали, если нет главного,

– добавил он.

Кстати, 14 июня на "Кураже", который пройдет в Киеве на ВДНХ, состоится встреча с Бадоевым и креативным продюсером "Фабрики звезд" Владимиром Завадюком. Будет возможность задать им вопросы, услышать советы о старте музыкальной карьеры и узнать, кого именно ищет команда обновленного проекта.

Кроме того, Завадюк расскажет, как создавалась обновленная "Фабрика звезд", раскроет секреты закулисья, представит первый проморолик и поделится советами, как молодым артистам завоевать внимание продюсеров.

Кто стал ведущим обновленной "Фабрики звезд"?

Напомним, что ведущим обновленной "Фабрики звезд"стал Владимир Дантес, который вместе с Вадимом Олийником победил во 2 сезоне талант-шоу в 2008 году.

Артисты выступали в дуэте "ДиО.фильмы", который прекратил существование в 2015 году.