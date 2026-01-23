"Фабрика звезд", "Танцуют все" и "Угадай мелодию" возвращаются на экраны зрителей
- Украинская стриминговая платформа Sweet.TV анонсировала возвращение шоу "Фабрика звезд" и еще пяти проектов в 2026 году.
- К созданию проектов "Фабрика звезд", Destination X и "Танцуют все" присоединится продюсер Владимир Завадюк, который покинул телеканал "1+1 Украина" после 12 лет работы.
22 января в Киеве состоялась презентация новых проектов украинской стриминговой платформы Sweet.TV. Во время события стало известно о возвращении легендарного шоу "Фабрика звезд", которое снова появится на экранах в 2026 году.
Кроме этого, платформа сообщила о запуске еще пяти проектов, каждый из которых является украинской адаптацией известных мировых форматов. Все эти шоу уже в свое время получали популярность среди украинских зрителей. Анонс появился на официальной инстаграм-странице Sweet.TV.
Кроме талант-шоу Star Academy ("Фабрика звезд"), на экраны возвращается So You Think You Can Dance ("Танцуют все").
Шоу, которое в свое время изменило танцевальную культуру в Украине. А сейчас способно вдохновить двигаться вас несмотря на любые сложности. Потому что движение – это жизнь,
– говорится в заметке продюсера Владимира Завадюка.
Также в 2026 году зрители увидят шоу "Угадай мелодию" (Name That Tune), которое покажет, насколько хорошо звезды ориентируются в музыке.
Среди новинок – тревел-проект Destination X о малоизвестных и впечатляющих уголках Украины; программа "Узнай ложь" (Would I Lie to You?) с участием юмористов из "Львов на джипе", которые вместе с приглашенными звездами каждый выпуск будут искать правду среди выдумок; а также второй сезон детективного шоу "Предатели".
К созданию трех проектов – "Фабрика звезд", Destination X и "Танцуют все" – присоединится продюсер Владимир Завадюк.
Это амбициозная задача. Я верю, что оно изменит лицо украинского телевизионного рынка и даст зрителям тот контент, который они давно ждали: смелый, современный, качественный, разнообразный, толерантный, вдохновляющий. Настоящий,
– написал он на своей инстаграм-странице.
Напомним, что Владимир Завадюк покинул телеканал "1+1 Украина" после 12 лет работы, покинув должность руководителя департамента Big Brave Events. Напоследок продюсер подготовил благотворительный предновогодний спецвыпуск "Танцев со звездами", а уже в 2026 году танцевальное шоу возвращается на экраны.
Что известно о новом сезоне "Танцев со звездами"?
- В конце декабря 2025 года зрители увидели специальный благотворительный выпуск "Танцы со звездами. Движение к жизни". Тогда впервые за 4 года легендарное шоу вернулось на экраны.
- Теперь же стало известно, что телеканал 1+1 Украина работает над новым сезоном проекта "Танцы со звездами". Он выйдет уже осенью.
- Другие подробности, такие как состав звездных участников, судей и дата старта, не рассекречивают.