Соответствующий указ уже опубликован на официальном сайте Президента Украины.
Информацию также подтвердили в Киевском академическом театре драмы и комедии на левом берегу Днепра, где работает актер. На инстаграм-странице появился пост об этом.
Кроме этого, звание Заслуженного артиста Украины получил Игорь Владимирович Портняк. Он снимался в сериалах "Участковый с ДВРЗ", "Пограничники", а также в фильмах "Янтарные копы", "Крашанка", "Собрание ОСМД" и многих других.
В список награжденных также вошли: Светлана Бардаус, Татьяна Войтех, Андрей Гетьман, Александр Крот, Светлана Ромашко и другие деятели культуры.
Что известно о Владимире Кравчуке?
- Актер родом из Каменца-Подольского.
- Высшее образование он получил в Черновицком национальном университете имени Юрия Федьковича.
- В 2016 году Владимир начал работать актером в студии "Мамахохотала". С 2019 года Кравчук играет в Театре на Левом берегу. Известно, что он также участвует в постановках "Дикого театра".
- Широкой общественности Владимир известен по роли в фильме "Ты – космос", а также по участию в фильме "Янтарные копы".
- В 2022 году Кравчук присоединился к армии. В течение полутора лет он служил пулеметчиком, после чего продолжил службу уже как военный корреспондент. Сейчас актер работает спецкором на "Армия TV".