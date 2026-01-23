Відповідний указ вже опублікований на офіційному сайті Президента України.

Вас також може зацікавити Оголосили номінантів на Оскар-2026: чи є в списку українські фільми

Інформацію також підтвердили у Київському академічному театрі драми й комедії на лівому березі Дніпра, де працює актор. На інстаграм-сторінці з'явився допис про це.

Окрім цього, звання Заслуженого артиста України отримав Ігор Володимирович Портняк. Він знімався у серіалах "Дільничний з ДВРЗ", "Прикордонники", а також у фільмах "Бурштинові копи", "Крашанка", "Збори ОСББ" та багатьох інших.

До списку нагороджених також увійшли: Світлана Бардаус, Тетяна Войтех, Андрій Гетьман, Олександр Крот, Світлана Ромашко та інші діячі культури.

Що відомо про Володимира Кравчука?