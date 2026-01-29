От языковых конфликтов до фото в Судже: самые громкие скандалы вокруг комика Феликса Редьки

Феликс Редька известный украинский стендап-комик. Он стал популярным после образа кандидата в мэры Сум Анатолия Почечуна. Однако в последнее время к юмористу приковано внимание не благодаря шуткам, а из-за постоянных скандалов.

Языковой вопрос, историческая тематика, фото с прифронтовых территорий и сарказм о культуре во время войны – все это неоднократно вызвало волну критики и споры в сети. 24 Канал подробнее расскажет о скандалах вокруг Феликса Редьки.

"Сколько еще должно упасть бомб?"

В декабре 2022 года Феликс Редька выступил со стендапом во Львове. Мероприятие едва не сорвалось после одной из шуток комика,, которая не понравилась некоторым зрителям.

До 24 февраля большинство сумчан разговаривали на русском. Сейчас ситуация меняется, люди украинизируются. Единственная просьба – не подгоняйте. Потому что можете только представить, насколько это тяжело болтаться в океане суржа, а в спину слышно: "Сколько еще должно упасть бомб, чтобы вы перестали м*нд*ть на русском?". Хочется так к человеку подойти и в глаза сказать: "Четыре",

– сказал Феликс.

Некоторые львовяне из зала воскликнули, что это "не смешно", и они с Феликсом не согласны. Юморист отметил, что не закончил шутку, а потом добавил, что люди с востока и запада росли в разных контекстах.

"Я не впервые встречаю это на Галичине, что вы с высокомерием относитесь к нам, потому что даже не хотите понимать, в каком контексте мы росли... Мы не просто так разговаривали все время на русском. Моя бабушка рассказывала, что мама запрещала ей гулять возле дома женщины, потому что она в 1933 году съела своего ребенка. Это очень тяжелая травма для нашего региона. Пожалуйста, терпимее!" – эмоционально завершил юморист.

Когда Феликс Редька опубликовал этот отрывок, между украинцами начался длительный спор по поводу языкового вопроса, различных исторических контекстов, взаимного уважения между людьми с востока и запада. Кто-то юмориста поддержал, а кто-то резко его критиковал.

Фото на фоне российского магазина в Судже

В августе 2024 года юморист поделился фото в каске и бронежилете на фоне магазина "Пятерочка" в Судже. Феликса обвинили в попытках хайпа и пиара, ведь это не фотозона, а место боевых действий, где погибли украинские бойцы.

Комик отреагировал и объяснил, что приехал в Суджу по работе – для съемок нового выпуска своего исторического подкаста. Также Редька добавил, что получил разрешение от военных.

Результатом поездки станет бесценный научно-популярный подкаст из местного краеведческого музея об украинской истории Суджи. Также в результате монетизации военные получили дрон. Государство получит полезную информационную компанию. Наша команда впечатления и удовольствие от выполненной сверхсложной задачи,

Феликс Редька / Фото из инстаграма Феликса Редьки

Шутка о князе Владимире Великом

В одном из своих подкастов Феликс Редька пошутил о князе Владимире и назвал его "п***ром". На это отреагировал военный Дмитрий Кухарчук: призвал СБУ проверить эти шутки, Феликса лишить гражданства и предположил, что юморист работает на российскую пропаганду.

В ответ комик призвал пересмотреть полный концерт "Цирк на проволоке", ведь фразы в коротком видео в инстаграме вырваны из контекста. Он отметил, что не осуждал князя, ведь в те времена была другая мораль, и искренне поблагодарил Кухарчука за защиту и популяризацию его стендапа.

Очередное заявление об украинском языке

Еще одно сообщение Феликса по поводу языкового вопроса тоже вызвало немало критики и обсуждений. В посте Редька призвал прекратить конфликты на тему языка.

"Россия уничтожала укрмову" - пропагандистский штамп! Так делали почти все государства в XIX – XX веке. Даже в Бразилии закрывали украинские школы. Украина тоже присоединилась бы к тренду, но... мы не имели собственного государства. Потому что вечно ср*лись и не могли между собой договориться,

– написал юморист.

Также Феликс добавил скриншот с ChatGPT, что в СССР не притесняли украинский язык, ведь за советские годы украиноязычных книг издали больше, чем в независимой Украине. Утверждение юмориста опровергли в издании "Читомо", приведя в ответ 16 фактов.

Ирония о памятнике Булгакову и конфликт со Стерненко

В январе 2026 года, на фоне крайне сложной ситуации с энергоснабжением в Киеве, Феликс Редька опубликовал сообщение, где сопоставил бытовые проблемы и вопросы культуры во время войны.

Ничего не согревает так, как понимание что в Киеве больше не стоит памятник Булгакову. Если нет воды, ее всегда полно в патриотических лозунгах. Ищите вокруг себя украиноязычных людей, ведь свет их душ компенсирует отключение. Запомните, сначала культура, потом экономика!

– написал комик.

Многие известные украинцы отреагировали на это сообщение и назвали слова Феликса "русофильскими выпадами" и "российскими нарративами". В комментариях высказался, например, писатель Илларион Павлюк.

"Феликс, памятник убрали не вместо восстановления воды. Скорее, воды нет из-за обстрелов, которые стали возможными из-за того, что в Киеве стоял памятник Булгакову и у россиян была иллюзия, что их здесь будут встречать с цветами. Именно из-за таких слабых позиций украинского языка мы столько впитывали русского и столько пренебрегали своим, а это, в частности, сделало возможным гибридные методы войны в 2014. Ваш сарказм не просто неуместен, он распространяет невежество, меняет местами причину и следствие", – подчеркнул Павлюк.

Сергей Стерненко сравнил Феликса Редьку со скандальной блогершей Алхим и добавил: "Однажды это плохо закончится". Комик в ответ назвал это угрозой. Он считает, что имеет право на собственное мнение и будет защищать его даже несмотря на кенселинг (Феликсу уже отменяют рекламные контракты, а "странные люди" предлагают защиту).

