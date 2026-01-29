Мовне питання, історична тематика, фото з прифронтових територій та сарказм про культуру під час війни – все це неодноразово викликало хвилю критики й суперечки в мережі. 24 Канал детальніше розповість про скандали навколо Фелікса Редьки.

"Скільки ще повинно впасти бомб?"

У грудні 2022 року Фелікс Редька виступив зі стендапом у Львові. Захід ледь не зірвався після одного з жартів коміка, що не сподобався деяким глядачам.

До 24 лютого більшість сум'ян розмовляли російською. Нині ситуація змінюється, люди українізуються. Єдине прохання – не підганяйте. Тому що можете тільки уявити, наскільки це важко бовтатися в океані суржа, а в спину чути: "Скільки ще має впасти бомб, щоб ви перестали м*нд*ть російською?". Хочеться так до людини підійти і в очі сказати: "Чотири",

– сказав Фелікс.

Деякі львів'яни з залу вигукнули, що це "не смішно", і вони з Феліксом не погоджуються. Гуморист зазначив, що не закінчив жарт, а згодом додав, що люди зі сходу й заходу зростали в різних контекстах.

"Я не вперше зустрічаю це на Галичині, що ви з пихою ставитесь до нас, бо навіть не хочете розуміти, в якому контексті ми зростали... Ми не просто так розмовляли весь час російською. Моя бабуся розповідала, що мама забороняла їй гуляти біля будинку жінки, бо вона у 1933 році з'їла свою дитину. Це дуже важка травма для нашого регіону. Будь ласка, терпиміше!" – емоційно завершив гуморист.

Конфлікт на стендапі у Львові: дивіться відео онлайн

Коли Фелікс Редька опублікував цей уривок, між українцями розпочалась тривала суперечка з приводу мовного питання, різних історичних контекстів, взаємної поваги між людьми зі сходу й заходу. Хтось гумориста підтримав, а хтось різко його критикував.

Фото на тлі російського магазину в Суджі

У серпні 2024 гуморист поділився фото у касці й бронежилеті на тлі магазину "Пятерочка" в Суджі. Фелікса звинуватили в спробах хайпу і піару, адже це не фотозона, а місце бойових дій, де загинули українські бійці.

Комік відреагував і пояснив, що приїхав в Суджу по роботі – для зйомок нового випуску свого історичного подкасту. Також Редька додав, що отримав дозвіл від військових.

Результатом поїздки стане безцінний науково-популярний подкаст з місцевого краєзнавчого музею про українську історію Суджі. Також в результаті монетизації військові отримали дрон. Держава отримає корисну інформаційну компанію. Наша команда враження і задоволення від виконаної надскладної задачі,

– пояснив Фелікс.



Фелікс Редька / Фото з інстаграму Фелікса Редьки

Жарт про князя Володимира Великого

В одному зі своїх подкастів Фелікс Редька пожартував про князя Володимира і назвав його "п***ром". На це відреагував військовий Дмитро Кухарчук: закликав СБУ перевірити ці жарти, Фелікса позбавити громадянства та припустив, що гуморист працює на російську пропаганду.

У відповідь комік закликав переглянути повний концерт "Цирк на дроті", адже фрази у короткому відео в інстаграмі вирвані з контексту. Він наголосив, що не засуджував князя, адже в ті часи була інша мораль, і щиро подякував Кухарчуку за захист та популяризацію його стендапу.

Звернення Редьки до Дмитра Кухарчука: відео

Чергова заява про українську мову

Ще один допис Фелікса з приводу мовного питання теж викликав чимало критики й обговорень. У пості Редька закликав припинити конфлікти на тему мови.

"Росія знищувала укрмову" — пропагандистський штамп! Так робили майже всі держави в XIX – XX столітті. Навіть у Бразилії закривали українські школи. Україна теж доєдналася б до тренду, але… ми не мали власної держави. Бо вічно ср*лись і не могли між собою домовитися,

– написав гуморист.

Також Фелікс додав скриншот з ChatGPT, що в СРСР не утискали українську мову, адже за радянські роки україномовних книжок видали більше, ніж у незалежній Україні. Твердження гумориста спростували у виданні "Читомо", навівши у відповідь 16 фактів.

Іронія про пам'ятник Булгакову і конфлікт зі Стерненком

У січні 2026 року, на тлі вкрай складної ситуації з енергопостачанням у Києві, Фелікс Редька опублікував допис, де зіставив побутові проблеми та питання культури під час війни.

Нічого не зігріває так, як розуміння що в Києві більше не стоїть пам'ятник Булгакову. Якщо немає води, її завжди повно в патріотичних гаслах. Шукайте навколо себе україномовних людей, адже світло їх душ компенсує відключення. Запамʼятайте, спочатку культура, потім економіка!

– написав комік.

Чимало відомих українців відреагували на цей допис та назвали слова Фелікса "русофільськими випадами" й "російськими наративами". У коментарях висловився, наприклад, письменник Ілларіон Павлюк.

"Феліксе, пам'ятник прибрали не замість відновлення води. Радше, води немає через обстріли, які стали можливими через те, що в Києві стояв пам'ятник Булгакову та у росіян була ілюзія, що їх тут зустрічатимуть з квітами. Саме через такі слабкі позиції української мови ми стільки всотували російського та стільки нехтували своїм, а це, зокрема, зробило можливим гібридні методи війни у 2014. Ваш сарказм не просто недоречний, він поширює невігластво, міняє місцями причину та наслідок", – підкреслив Павлюк.

Сергій Стерненко порівняв Фелікса Редьку зі скандальною блогеркою Алхім і додав: "Одного разу це погано закінчиться". Комік у відповідь назвав це погрозою. Він вважає, що має право на власну думку і захищатиме його навіть попри кенселінг (Феліксу вже скасовують рекламні контракти, а "дивні люди" пропонують захист).

Відповідь Фелікса Редьки Сергію Стерненку: відео