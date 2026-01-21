Распространяет российские нарративы: стендап-комик Феликс Редька возмутил сеть новым постом
- Феликс Редька получил критику за саркастический пост в Threads об отсутствии света и тепла в Киеве после российских атак.
- Известные личности, такие как Андрей Бедняков и Илларион Павлюк, выразили свое возмущение и обвинили Редьку в распространении российских нарративов.
Известный стендап-комик Феликс Редька нарвался на хейт в сети из-за нового поста. Его раскритиковали и известные люди: телеведущий Андрей Бедняков, писатель Илларион Павлюк, волонтер Сергей Стерненко и другие.
У Threads Редька высказался о сложной ситуации в Киеве, где в домах нет света и тепла после российских атак. Людей возмутили слова стендап-комика, о чем они написали в комментариях под заметкой.
Ничего не согревает так, как понимание, что в Киеве больше не стоит памятник Булгакову. Если нет воды – ее всегда полно в патриотических лозунгах. Ищите вокруг себя украиноязычных людей, ведь свет их душ компенсирует отключение. Запомните: сначала культура, потом экономика!,
– написал Феликс Редька.
Как отреагировали известные люди?
- Андрей Бедняков: "Слышишь, я тебя не понимаю. Объясни, пожалуйста. Это такой бунт? Потому что ты выглядишь как ребенок. Ты же понимаешь, что несешь в массы, и без того озлобленных людей, российские нарративы и еще больше нагнетаешь и без того сложную ситуацию вокруг?"
- Илларион Павлюк: "Феликс, памятник убрали не вместо восстановления воды. Скорее, воды нет из-за обстрелов, которые стали возможными из-за того, что в Киеве стоял памятник Булгакову и у россиян была иллюзия, что их здесь будут встречать с цветами. Именно из-за таких слабых позиций украинского языка мы столько впитывали русского и столько пренебрегали своим, а это, в частности, сделало возможным гибридные методы войны в 2014. Ваш сарказм не просто неуместен, он распространяет невежество, меняет местами причину и следствие".
- Александр Терен: "Если бы сначала была культура, то мы бы не читали таких сообщений".
- Сергей Стерненко: "Феликс Редька – это как Алхим, только другого пола. Думает, что он русофильскими выпадами поймает себе волну дешевого хайпа, но в итоге получает только заслуженный хейт от украинцев. Но ему нравится. Он кайфует от внимания, даже если это негатив. Однажды это плохо закончится".
Кто такой Феликс Редька?
Феликс Редька родился в Сумах в семье военнослужащих. Его мама – радистка, а папа – участник российско-украинской войны. Стендап-комик имеет брата Фадея.
В 11-летнем возрасте выступал в школьной команде КВН. Участвовал в шоу "Лига смеха" и "Рассмеши комика". Стал известным благодаря видео в образе кандидата в мэры Сум Анатолия Почечуна.
Вместе с Евгением Мурзой ведет ютуб-канал "комик плюс историк". Они обсуждают различные исторические события и периоды. Кроме того, Феликс ездит со своими стендапами по разным городам Украины.