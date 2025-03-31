В чем заключается феномен "Битвы экстрасенсов" и что с этой программой не так

Телепроект "Битва экстрасенсов" один из самых мистических на украинском телевидении. У него были едва ли не самые большие рейтинги, а миллионы зрителей буквально становились "заложниками" этой программы.

В украинской версии шоу всего отснято 21 сезон и определено, соответственно, 21 победителя. Можно предположить, что хотя бы раз в жизни каждый телезритель попадал то ли на рекламу, то ли на выпуск "Битвы экстрасенсов". Однако аудитория всегда делилась на две части: первая – те, кому нравится программа, вторая – которые не видят в этом смысла и не доверяют мистическим вещам. Но какая пропорциональность такой публики – вопрос остается открытым. Это шоу стало настоящим феноменом, поэтому пришло время разобраться, что же за этим скрывается, пишет Show24.

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В чем феномен "Битвы экстрасенсов"

Когда на телевидении начали транслировать это шоу, то оно стало действительно интересной новинкой для зрителей. Аудитория получала большое количество зрелища, что побуждало к тому, чтобы продолжать смотреть дальше, ведь любопытство берет верх.

Первое, на что обращает внимание зритель, так это то, как создатели подают им свое творение. В нашем случае речь идет об анонсе программы "Битвы экстрасенсов". Голос за кадром всегда был эмоциональным, несколько устрашающим и немного интригующим. А яркая мистическая картинка только дополняла общий вид. Такая подача действительно привлекала потенциальную аудиторию, ведь им в рекламе пообещали много интересного, мощного и чрезвычайного.

Анонс программы "Битва экстрасенсов": смотрите видео онлайн

Стоит согласиться, что Павел Костицын, как неизменный ведущий программы, стал лицом "Битвы экстрасенсов". Его действительно обожали миллионы, и никто другой точно не смог бы превзойти Костицына в шоу. Кроме того, он также вел "Мистические истории" и озвучивал программу "Следствие ведут экстрасенсы".

Павел Костицын анонсирует возвращение "Битвы экстрасенсов" в 2021 году: смотрите видео онлайн

Еще одна важная деталь, на которую не каждый обращает свое внимание, так это время, когда программа выходила на телевидении. Новые сезоны выходили в осенне-зимний период. Это связано с тем, что в летний период количество просмотров на телевидении несколько подает, ведь люди едут в отпуска и наслаждаются теплом, а не проводят время за телевизором. Поэтому оптимальным вариантом будет именно осень или зима. Кроме того, "Битва экстрасенсов" всегда выходила в воскресенье ориентировочно в 18-19 часов. Это важно, ведь здесь роль играют два аспекта: выходной день и не позднее вечернее время. То есть, это еще одна возможность собрать у экранов большее количество зрителей.

Часто в различные выпуски в роли гостей или экспертов приглашали знаменитостей. И здесь зритель, который знает или любит эту звезду, просто не сможет пропустить этот выпуск. То есть, авторитетность публичных людей – это еще один фактор, который имеет влияние на публику.

К примеру, в 20 сезоне в одном из первых выпусков гостьей была Наталья Могилевская.

Наталья Могилевская пришла на шоу "Битва экстрасенсов" / Фото пресс-службы телеканала "СТБ"

Но ведь кто-то может задать вопрос, неужели только эти факторы влияют на то, что "Битва экстрасенсов" стала настолько популярной в Украине?! Конечно, что нет. Есть еще несколько деталей на которые надо обратить внимание.

Первое, о чем идет речь, так это индивидуальность каждого человека. В основном, такие шоу смотрит возрастная категория 50+. Прежде всего это связано с воспитанием и суеверностью. Старшие люди искренне верят в народные приметы и суеверия, чем усложняют себе жизнь и своим родным. Перебежала черная кошка дорогу – день будет плохим; если дома покойник, то обязательно надо завесить все зеркала чем-то темным, чтобы душа умершего не осталась в доме или нельзя передавать ничего через порог, потому что так могут наворожить. Все это становится поводом для того, чтобы еще больше окунуться в "мистику" благодаря этой программе, игнорируя тот факт, что церковь опровергает все суеверия и мистичность.

Но есть категория тех зрителей, которым просто нравится смотреть такой контент, чтобы отдохнуть от будничных проблем. И совсем не обязательно, что им надо верить в то, что показывают.

Ну и неотъемлемая часть любого шоу – сценарный подход, где экстрасенсы проводят ритуалы, их поведение порой пугает, а конфликты, которые порой возникали между представителями "черных" и "белых" магов, еще больше подливали масла в огонь.

И вишенка на торте – критическое мышление, а точнее – его недостаток. К сожалению, не желание анализировать часто приводит к тому, что люди целенаправленно идут в "ловушку" телевизионщиков и слепо верят всему, что им показывают.

Так что же не так с "Битвой экстрасенсов"?

Ответ на этот вопрос очень прост – манипуляция аудиторией и внушение им того, чего на самом деле не существует. Обманчивая картинка ради рейтингов – это не совсем честная работа. Вместо того чтобы развивать своего зрителя, заботиться о его критическом мышлении и интеллектуальном развитии, мы получаем телевизионный продукт, который не соответствует ни одному из критериев.

Итак, "Битва экстрасенсов" – это феномен среди телепроектов, который имеет за цель поразить зрителя, а не научить. Приоритет – высокие рейтинги, а не честность перед публикой. Каждый зритель самостоятельно решает, что ему смотреть, однако никогда не стоит обходить темы критического мышления, которая должна всегда быть в приоритете.

Если вас интересует тема "Битвы экстрасенсов", то можете уже сейчас узнать, где находятся и чем занимаются победители всех сезонов проекта.