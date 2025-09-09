Фестиваль поп-культуры 90-х и 00-х годов "Поколение" состоится во Львове 19-21 сентября на территории !FESTrepublic (улица Старознесенская, 24-26). На сцене выступят артисты, которых знают миллионы.

Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм "Поколение". Все детали фестиваля – в материале.

Посетителей фестиваля ждут хиты 90-х и 00-х годов, которые многим знакомы с детства и юности, тематические локации и интерактивы, которые помогут по-настоящему почувствовать атмосферу того периода.

Кто из артистов выступит?

19 сентября – Гайтана

– Гайтана 20 сентября – день, посвященный 30-летию хит-парада "Территория А". Пока в лайнап вошли: Анджелина Рудницкая, Руслана, группы "Аква Вита" и AVIATOR, Мария Бурмака, Влад Дарвин – других артистов объявят позже

Другие детали фестиваля

однодневные билеты стоят 500 гривен, их можно приобрести по ссылке

цель – сбор на РЭБы для 3-й отдельной штурмовой бригады

вход свободный для детей до 12 лет включительно, пенсионеров, военных при наличии УБД, людей с инвалидностью 1 и 2 группы

График работы

Пятница – с 16:00 до 22:00

Суббота и воскресенье – с 14:00 до 22:00

Где еще состоится фестиваль "Поколение"?