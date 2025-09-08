Что известно об этом фестивале, какой его лайн-ап и интересные моменты с двухдневного события – смотрите далее в материале Show 24.

Так, особенностью "Хартия Фест" была в том, что он создан не только для развлечений. Как отметил Сергей Жадан, команда стремилась поделиться историями своей бригады, боевых побратимов, собственными принципами и ощущениями времени.

Кто из украинских артистов выступил на "Хартия Фест"?

В первый день фестиваля в лайн-ап входили группа "Жадан и Собаки", рэперка alyona alyona, рок-бэнд Qarpa, певицы ТУЧА и Мария Квитка, а еще коллективы NAZVA и "Крихітка".

В то же время из-за атаки российских дронов первый день "Хартия Фест" завершился в укрытии. Участники "Жадан и Собаки" и NAZVA в метро с украинцами пели разные песни, например "Автозак", "Червону руту", "Я козачка твоя".

Уже 7 сентября на сцене фестиваля выступили Курган и Agregat, рэпер Skofka, группы Latexfauna и ХЗВ (Хамерман Уничтожает Вирусы).

Кроме того, концерт дал коллектив "Мертвый Петух" и сделал сюрприз для поклонников. Для посетителей "Хартия Фест" выступила Екатерина Павленко из Go_A. Она с группой спела их трек "Шабадабада".

Еще одной неожиданностью стало выступление Тины Кароль с военным оркестром НГУ. Артистка была "сикрет гостем" фестиваля, поэтому ее не было среди хедлайнеров. После ее концерта Сергей Ждана вышел на сцену к Тине и подарил ей красивый букет цветов и даже стал на одно колено.



Тина Кароль и Сергей Жадан / Скриншот из инстаграм-сторис

Кроме музыки, посетители смогли увидеть выставку боевых FPV-дронов, попробовать себя в их сборке в зоне VYRIY Tech School, примерить бронежилет, fpv-очки и узнать о вакансиях в армии.

Известно, что 100% вырученных средств с "Хартия Фест" будет передано на нужды 13-й бригады НГУ "Хартия".