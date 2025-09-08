Що відомо про цей фестиваль, який його лайн-ап та найцікавіші моменти з дводенної події – дивіться далі в матеріалі Show 24.

Так, особливістю "Хартія Фест" була в тому, що він створений не лише для розваг. Як зазначив Сергій Жадан, команда прагнула поділитися історіями своєї бригади, бойових побратимів, власними принципами й відчуттями часу.

Хто з українських артистів виступив на "Хартія Фест"?

У перший день фестивалю до лайн-апу входили гурт "Жадан і Собаки", реперка alyona alyona, рок-бенд Qarpa, співачки ТУЧА та Марія Квітка, а ще колективи NAZVA і "Крихітка".

Водночас через атаку російських дронів перший день "Хартія Фест" завершився в укритті. Учасники "Жадан і Собаки" та NAZVA в метро з українцями співали різні пісні, як-от "Автозак", "Червону руту", "Я козачка твоя".

Вже 7 вересня на сцені фестивалю виступили Курган і Agregat, репер Skofka, гурти Latexfauna та ХЗВ (Хамерман Знищує Віруси).

Крім того, концерт дав колектив "Мертвий Півень" і зробив сюрприз для шанувальників. Для відвідувачів "Хартія Фест" виступила Катерина Павленко з Go_A. Вона з гуртом заспівала їх трек "Шабадабада".

Ще однією несподіванкою став виступ Тіни Кароль з військовим оркестром НГУ. Артистка була "сікрет гостем" фестивалю, тож її не було серед хедлайнерів. Після її концерту Сергій Ждана вийшов на сцену до Тіни і подарував їй красивий букет квітів та навіть став на одне коліно.



Тіна Кароль та Сергій Жадан / Скриншот з інстаграм-сторіс

Окрім музики, відвідувачі змогли побачити виставку бойових FPV-дронів, спробувати себе у їхньому збиранні в зоні VYRIY Tech School, приміряти бронежилет, fpv-окуляри та дізнатися про вакансії у війську.

Відомо, що 100% виручених коштів з "Хартія Фест" буде передано на потреби 13-ї бригади НГУ "Хартія".