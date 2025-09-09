Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм "Поколение". Все детали фестиваля – в материале.
Посетителей фестиваля ждут хиты 90-х и 00-х годов, которые многим знакомы с детства и юности, тематические локации и интерактивы, которые помогут по-настоящему почувствовать атмосферу того периода.
Кто из артистов выступит?
- 19 сентября – Гайтана
- 20 сентября – день, посвященный 30-летию хит-парада "Территория А". Пока в лайнап вошли: Анджелина Рудницкая, Руслана, группы "Аква Вита" и AVIATOR, Мария Бурмака, Влад Дарвин – других артистов объявят позже
- 21 сентября – Степан Гига
Другие детали фестиваля
- однодневные билеты стоят 500 гривен, их можно приобрести по ссылке
- цель – сбор на РЭБы для 3-й отдельной штурмовой бригады
- вход свободный для детей до 12 лет включительно, пенсионеров, военных при наличии УБД, людей с инвалидностью 1 и 2 группы
График работы
- Пятница – с 16:00 до 22:00
- Суббота и воскресенье – с 14:00 до 22:00
Где еще состоится фестиваль "Поколение"?
Заметим, что 26-27 сентября фестиваль "Поколение" состоится в Днепре.
Локация: комплекс "Лавина", улица Космическая, 20.
На сцене выступят: Виталий Козловский, Lama, KISHE (Андрей Кише), группы "Скрябин", "Вход в сменной обуви" и "Вопли Видоплясова".