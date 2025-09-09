Пише Show 24 з посиланням на інстаграм "Покоління". Усі деталі фестивалю – у матеріалі.
На відвідувачів фестивалю чекають хіти 90-х і 00-х років, які багатьом знайомі з дитинства та юності, тематичні локації й інтерактиви, які допоможуть по-справжньому відчути атмосферу тих років.
Хто з артистів виступить?
- 19 вересня – Гайтана
- 20 вересня – день, присвячений 30-річчю хіт-параду "Територія А". Наразі до лайнапу увійшли: Анджеліна Рудницька, Руслана, гурти "Аква Віта" і AVIATOR, Марія Бурмака, Влад Дарвін – інших артистів оголосять пізніше
- 21 вересня – Степан Гіга
Інші деталі фестивалю
- одноденні квитки коштують 500 гривень, їх можна придбати за посиланням
- ціль – збір на РЕБи для 3-ї окремої штурмової бригади
- вхід вільний для дітей до 12 років включно, пенсіонерів, військових за наявності УБД, людей з інвалідністю 1 і 2 групи
Графік роботи
- П'ятниця – з 16:00 до 22:00
- Субота і неділя – з 14:00 до 22:00
Де ще відбудеться фестиваль "Покоління"?
Зауважимо, що 26-27 вересня фестиваль "Покоління" відбудеться у Дніпрі.
Локація: комплекс "Лавина", вулиця Космічна, 20.
На сцені виступлять: Віталій Козловський, Lama, KISHE (Андрій Кіше), гурти "Скрябін", "Вхід у змінному взутті" і "Воплі Відоплясова".