Фестиваль попкультури 90-х та 00-х років "Покоління" відбудеться у Львові 19-21 вересня на території !FESTrepublic (вулиця Старознесенська, 24-26). На сцені виступлять артисти, яких знають мільйони.

Пише Show 24 з посиланням на інстаграм "Покоління". Усі деталі фестивалю – у матеріалі.

На відвідувачів фестивалю чекають хіти 90-х і 00-х років, які багатьом знайомі з дитинства та юності, тематичні локації й інтерактиви, які допоможуть по-справжньому відчути атмосферу тих років.

Хто з артистів виступить?

19 вересня – Гайтана

– Гайтана 20 вересня – день, присвячений 30-річчю хіт-параду "Територія А". Наразі до лайнапу увійшли: Анджеліна Рудницька, Руслана, гурти "Аква Віта" і AVIATOR, Марія Бурмака, Влад Дарвін – інших артистів оголосять пізніше

– день, присвячений 30-річчю хіт-параду "Територія А". Наразі до лайнапу увійшли: Анджеліна Рудницька, Руслана, гурти "Аква Віта" і AVIATOR, Марія Бурмака, Влад Дарвін – інших артистів оголосять пізніше 21 вересня – Степан Гіга

Інші деталі фестивалю

одноденні квитки коштують 500 гривень, їх можна придбати за посиланням

ціль – збір на РЕБи для 3-ї окремої штурмової бригади

вхід вільний для дітей до 12 років включно, пенсіонерів, військових за наявності УБД, людей з інвалідністю 1 і 2 групи

Графік роботи

П'ятниця – з 16:00 до 22:00

Субота і неділя – з 14:00 до 22:00

Де ще відбудеться фестиваль "Покоління"?