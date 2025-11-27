Сын Дмитрия Коляденко впервые показал жену, которую долго скрывал от публики

32-летний Филипп Коляденко, который является участником группы Kadnay и творческого объединения Phil It, довольно редко комментирует личную жизнь. Он впервые за долгое время показал жену публике.

Кроме того, рассказал детали об их отношениях. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал телеканала ТЕТ.

Из программы "Ближе к звездам" стало известно, что жена Филиппа Коляденко – парикмахерша Нодира Тураджанова из Узбекистана. На ее странице в инстаграме указано, что она работает на два города – Киев и Ташкент. Нодира сотрудничала с Джамалой, ONUKA, Аланом Бадоевым и многими другими звездами.

Нодира Тураджанова / Фото из ее инстаграма

Женщина поддерживает Филиппа в творчестве.

Она слышит все демки. Есть такой классный момент, когда я делаю что-то особенное и душевное, оглядываюсь и смотрю на ее реакцию. Это могут быть слезы, улыбка... Она поддерживает меня, часто есть на киевских концертах,

– поделился артист.

В то же время на гастроли с Коляденко Нодира не ездит, поскольку у пары есть две собаки, за которыми нужно ухаживать.

Что известно об отношениях Филиппа Коляденко с женой?

Поскольку Нодира работает со знаменитостями на съемочных площадках, именно так она и встретила Филиппа. Их знакомство состоялась благодаря Монатику.

Пара поженилась 4 года назад в период COVID-19.

Это была очень теплая и личностная история нашей маленькой семьи. Мы пришли в ЗАГС маленьким кругом, так оно в том кругу и осталось, но оно невероятно важно для меня. Мы просто живем свою жизнь, как чувствуем, так и делаем,

– поделился музыкант на шоу "Вкусно и Душевно с Размиком".