Син Дмитра Коляденка вперше показав дружину, яку довго приховував від публіки

32-річний Пилип Коляденко, який є учасником гурту Kadnay та творчого об'єднання Phil It, доволі рідко коментує особисте життя. Він вперше за довгий час показав дружину публіці.

Крім того, розповів деталі про їхні стосунки.

З програми "Ближче до зірок" стало відомо, що дружина Пилипа Коляденка – перукарка Нодіра Тураджанова з Узбекистану. На її сторінці в інстаграмі вказано, що вона працює на два міста – Київ і Ташкент. Нодіра співпрацювала з Джамалою, ONUKA, Аланом Бадоєвим та багатьома іншими зірками.

Нодіра Тураджанова / Фото з її інстаграму

Жінка підтримує Пилипа у творчості.

Вона чує всі демки. Є такий класний момент, коли я роблю щось особливе й душевне, озираюся та дивлюся на її реакцію. Це можуть бути сльози, усмішка… Вона підтримує мене, часто є на київських концертах,

– поділився артист.

Водночас на гастролі з Коляденком Нодіра не їздить, оскільки в пари є дві собаки, за якими потрібно доглядати.

Новий випуск "Ближче до зірок": дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Пилипа Коляденка з дружиною?

Оскільки Нодіра працює зі знаменитостями на знімальних майданчиках, саме так вона й зустріла Пилипа. Їхнє знайомство відбулася завдяки Монатіку.

Пара одружилася 4 роки тому в період COVID-19.

Це була дуже тепла й особистісна історія нашої маленької сім’ї. Ми прийшли до РАЦСу малесеньким колом, так воно в тому колі й залишилося, але воно неймовірно важливе для мене. Ми просто живемо своє життя, як відчуваємо, так і робимо,

– поділився музикант на шоу "Смачно та Душевно з Разміком".