В 88-летнем возрасте умер французский писатель, журналист и режиссер Филипп Лабро. Он болел раком.

Писатель не стало в Париже. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на Paris Match.

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Что известно о Филиппе Лабро

Филипп Лабро родился 27 августа 1936 года в городе Монтобан (Франция) в семье Жана-Франсуа и Анриетты Лабро. Они получили звание Праведников народов мира за то, что укрывали еврейских детей в своем доме во время Второй мировой войны.

Лабро быстро увлекся писательством. В 15 лет стал главным редактором журнала "Journal des jeunes", победив в конкурсе, который спонсировала газета "Le Figaro". В 18 лет получил стипендию и отправился в Университет Вашингтона и Ли, что в штате Вирджиния.

Писатель влюбился в американскую культуру. Впоследствии Филипп вернулся во Францию и работал журналистом Europe 1, Marie-France и France-Soir. В 1960 году написал свой первый роман.

Лабро был корреспондентом France-Soir в Соединенных Штатах Америки, освещал убийство Джона Кеннеди 22 ноября 1963, а позже написал об этом несколько книг. Мужчина вел телевизионные программы, был главным редактором RTL, колумнистом Journal du dimanche и Paris Match, в 2005 году запустил канал Direct 8.

Филипп Лабро снял семь фильмов, в частности "Sans mobile apparent" с Жан-Луи Трентиньяном, "L'Héritier" и "L'Alpagueur" с Жан-Полем Бельмондо, "Rive droite, rive gauche" с Жераром Депардье и Натали Бай.

У Лабро осталась жена, сценаристка Франсуазой Кулон, и четверо детей.

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