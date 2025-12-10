Для меня они – ноунеймы, – Фима Константиновский припомнил, как перепутал имена артистов

Украинский ведущий Фима Константиновский не скрывает, что иногда на работе может допустить ошибку. Но по мнению шоумена, главное умело выйти из неловкой ситуации.

Факап – это не конец света, особенно если удается красиво выкрутиться. Ведущий шоу "Поле" на Новом канале Фима Константиновский уверен, что лучший выход из любой неловкой ситуации – превратить ее в шутку. В таком случае есть большой шанс избежать обид и оскорблений. Об этом он эксклюзивно рассказал для 24 Канала.

Фима Константиновский вспомнил, что как-то был ведущим ютуб-шоу, на которое приглашали много звезд. Но на проект не могли каждый раз приходить только топы украинского шоубизнеса.

И как-то я перепутал двух исполнителей. Не знал их в лицо, потому что очень далек от мира TikTok, блогерства и тому подобное. Конечно, эти певцы имеют свою аудиторию и фанатов, но для меня они – ноунеймы. Назвал Никиту Киселева Cheev, а Cheev – Киселевым,

– вспомнил Фима за кулисами шоу "еПитання".

Однако певцы отреагировали нормально. Константиновский уверен, что бы ни случилось – неудобство нужно превращать в шутку, чтобы никто не обиделся. По его мнению, ошибаться – нормально.

"Это, конечно, еще и вопрос относительно подготовки к проекту. Однако будем честными: не всегда можешь сделать все. Поэтому так, перепутал, бывает. Меня больше удивляет, когда на съемках подходят и говорят: "Ой, я за всеми вами слежу с детства". Ну, это же неправда! Иногда выходишь на работу, куда придут те, кого можешь не знать", – отметил ведущий.

