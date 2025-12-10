Для мене вони – ноунейми, – Фіма Константиновський пригадав, як переплутав імена артистів

Український ведучий Фіма Константиновський не приховує, що іноді на роботі може припуститися помилки. Та на думку шоумена, головне – вміло вийти з незручної ситуації.

Факап – це не кінець світу, особливо якщо вдається красиво викрутитися. Ведучий шоу "Поле" на Новому каналі Фіма Константиновський впевнений, що найкращий вихід з будь-якої незручної ситуації – перетворити її на жарт. У такому випадку є великий шанс уникнути кривд і образ. Про це він ексклюзивно розповів для 24 Каналу.

Цікаво Анна Трнічер оголосила перший сольний концерт у Палаці спорту

Фіма Константиновський пригадав, що якось був ведучим ютуб-шоу, на яке запрошували багато зірок. Але на проєкт не могли щоразу приходити лише топи українського шоубізнесу.

І якось я переплутав двох виконавців. Не знав їх в обличчя, бо дуже далекий від світу TikTok, блогерства тощо. Звісно, ці співаки мають свою аудиторію і фанатів, але для мене вони – ноунейми. Назвав Нікіту Кісельова Cheev, а Cheev – Кісельовим,

– пригадав Фіма за лаштунками шоу "єПитання".

Проте співаки відреагували нормально. Константиновський впевнений, що б не сталося – незручність потрібно перетворювати на жарт, щоб ніхто не образився. На його думку, помилятися – нормально.

"Це, звісно, ще й питання щодоспідготовки до проєкту. Однак будьмо чесними: не завжди можеш зробити все. Тому так, переплутав, буває. Мене більше дивує, коли на зйомках підходять і кажуть: "Ой, я за всіма вами стежу з дитинства". Ну, це ж неправда! Інколи виходиш на роботу, куди завітають ті, кого можеш не знати", – зазначив ведучий.

Курйози справді стаються з усіма людьми. У незручну ситуацію потрапив нещодавно один з українських нардепів. Він вилаявся у мікрофон під час засідання парламенту.

Чим відомий Фіма Константиновський?