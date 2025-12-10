Факап – це не кінець світу, особливо якщо вдається красиво викрутитися. Ведучий шоу "Поле" на Новому каналі Фіма Константиновський впевнений, що найкращий вихід з будь-якої незручної ситуації – перетворити її на жарт. У такому випадку є великий шанс уникнути кривд і образ. Про це він ексклюзивно розповів для 24 Каналу.
Фіма Константиновський пригадав, що якось був ведучим ютуб-шоу, на яке запрошували багато зірок. Але на проєкт не могли щоразу приходити лише топи українського шоубізнесу.
І якось я переплутав двох виконавців. Не знав їх в обличчя, бо дуже далекий від світу TikTok, блогерства тощо. Звісно, ці співаки мають свою аудиторію і фанатів, але для мене вони – ноунейми. Назвав Нікіту Кісельова Cheev, а Cheev – Кісельовим,
– пригадав Фіма за лаштунками шоу "єПитання".
Проте співаки відреагували нормально. Константиновський впевнений, що б не сталося – незручність потрібно перетворювати на жарт, щоб ніхто не образився. На його думку, помилятися – нормально.
"Це, звісно, ще й питання щодоспідготовки до проєкту. Однак будьмо чесними: не завжди можеш зробити все. Тому так, переплутав, буває. Мене більше дивує, коли на зйомках підходять і кажуть: "Ой, я за всіма вами стежу з дитинства". Ну, це ж неправда! Інколи виходиш на роботу, куди завітають ті, кого можеш не знати", – зазначив ведучий.
Курйози справді стаються з усіма людьми. У незручну ситуацію потрапив нещодавно один з українських нардепів. Він вилаявся у мікрофон під час засідання парламенту.
Чим відомий Фіма Константиновський?
- Єфим – телеведучий, гуморист та актор. Він був учасником команди КВК "Дніпро", зіркою "Ліги сміху". Також пробував себе як співак і брав участь у "Х-Факторі".
- Цікаво, що в юності Фіма кардинально схуд. У 19 років його вага перевищила 100 кілограмів. Коли нова сорочка виявилась для нього замалою, хлопець вирішив змінювати своє життя й скинув понад 30 кілограмів.
- У червні цього року Константиновський вдруге одружився. Фіма та його обраниця Ліза відгуляли весілля просто неба.