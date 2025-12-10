Факап – это не конец света, особенно если удается красиво выкрутиться. Ведущий шоу "Поле" на Новом канале Фима Константиновский уверен, что лучший выход из любой неловкой ситуации – превратить ее в шутку. В таком случае есть большой шанс избежать обид и оскорблений. Об этом он эксклюзивно рассказал для 24 Канала.
Интересно Анна Трничер объявила первый сольный концерт во Дворце спорта
Фима Константиновский вспомнил, что как-то был ведущим ютуб-шоу, на которое приглашали много звезд. Но на проект не могли каждый раз приходить только топы украинского шоубизнеса.
И как-то я перепутал двух исполнителей. Не знал их в лицо, потому что очень далек от мира TikTok, блогерства и тому подобное. Конечно, эти певцы имеют свою аудиторию и фанатов, но для меня они – ноунеймы. Назвал Никиту Киселева Cheev, а Cheev – Киселевым,
– вспомнил Фима за кулисами шоу "еПитання".
Однако певцы отреагировали нормально. Константиновский уверен, что бы ни случилось – неудобство нужно превращать в шутку, чтобы никто не обиделся. По его мнению, ошибаться – нормально.
"Это, конечно, еще и вопрос относительно подготовки к проекту. Однако будем честными: не всегда можешь сделать все. Поэтому так, перепутал, бывает. Меня больше удивляет, когда на съемках подходят и говорят: "Ой, я за всеми вами слежу с детства". Ну, это же неправда! Иногда выходишь на работу, куда придут те, кого можешь не знать", – отметил ведущий.
Курьезы действительно происходят со всеми людьми. В неловкую ситуацию попал недавно один из украинских нардепов. Он выругался в микрофон во время заседания парламента.
Чем известен Фима Константиновский?
- Ефим – телеведущий, юморист и актер. Он был участником команды КВН "Днепр", звездой "Лиги смеха". Также пробовал себя как певец и участвовал в "Х-Факторе".
- Интересно, что в юности Фима кардинально похудел. В 19 лет его вес превысил 100 килограммов. Когда новая рубашка оказалась для него слишком маленькой, парень решил менять свою жизнь и сбросил более 30 килограммов.
- В июне этого года Константиновский женился во второй раз. Фима и его избранница Лиза отгуляли свадьбу под открытым небом.