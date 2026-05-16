Порядок выступлений финалистов Евровидения-2026: под каким номером будет выступать Украина
16 мая, 16:24
София Хомишин
Основні тези
  • Финал Евровидения-2026 состоится 16 мая в Вене, где 25 стран будут соревноваться за победу.
  • Финляндия является главным фаворитом конкурса, представляется скрипачкой Линдой Лампениус и певцом Питом Паркконеном с песней Liekinheitti.

16 мая в Вене состоится финал Евровидения-2026. Именно сегодня вечером зрители во всем мире узнают, кто победил в юбилейном 70-м песенном конкурсе.

Тем временем организаторы объявили результаты жеребьевки – стало известно, в каком порядке будут выступать финалисты конкурса. Порядок выступлений в гранд-финале Евровидения-2026 опубликовали на официальном сайте Евровидения.

16 мая сразу 25 стран будут бороться за кубок победителя, в частности, и представительница Украины LELÉKA.

Порядок выступлений финалистов Евровидения-2026

  1. Дания: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem
  2. Германия: Сара Энгельс – Fire
  3. Израиль: Ноам Беттан – Michelle
  4. Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice
  5. Албания: Alis – Nân
  6. Греция: Акилас – Ferto
  7. Украина: LELÉKA – Ridnym
  8. Австралия: Дельта Гудрем – Eclipse
  9. Сербия: Lavina – Kraj mene
  10. Мальта: Эйдан – Bella
  11. Чехия: Даниэль Жижка – Crossroads
  12. Болгария: Dara – Bangaranga
  13. Хорватия: Lelek – Andromeda
  14. Великобритания: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
  15. Франция: Monroe – Regarde!
  16. Молдова: Satoshi – Viva, Moldova
  17. Финляндия: Линда Лампениус и Пете Паркконен – Liekinheitin
  18. Польша: Alicja – Pray
  19. Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más
  20. Швеция: Felicia – My System
  21. Кипр: Antigoni – Jalla
  22. Италия: Саль Да Винчи – Per sempre sì
  23. Новергия: Jonas Lovv – Ya ya ya ya
  24. Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
  25. Австрия: Cosmó – Tanzschein

Что нужно знать о Евровидении-2026?

В этом году песенный конкурс проходит в Австрии – право принимать конкурс страна получила после победы представителя JJ на Евровидении-2025 с песней Wasted Love.

Площадкой для проведения Евровидения-2026 стала самая большая крытая арена Австрии – Wiener Stadthalle.

В то же время конкурс не обошелся без скандалов. Сразу пять стран – Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения – отказались от участия из-за присутствия Израиля.

Тем временем букмекеры главным фаворитом нынешнего конкурса называют Финляндию. Страну представляют скрипачка Линда Лампениус и певец Пит Паркконен с песней Liekinheitti ("Огнемет"). Сейчас их шансы на победу оценивают в 41%.