Порядок выступлений финалистов Евровидения-2026: под каким номером будет выступать Украина

16 мая в Вене состоится финал Евровидения-2026. Именно сегодня вечером зрители во всем мире узнают, кто победил в юбилейном 70-м песенном конкурсе.

Тем временем организаторы объявили результаты жеребьевки – стало известно, в каком порядке будут выступать финалисты конкурса. Порядок выступлений в гранд-финале Евровидения-2026 опубликовали на официальном сайте Евровидения.

16 мая сразу 25 стран будут бороться за кубок победителя, в частности, и представительница Украины LELÉKA.

Порядок выступлений финалистов Евровидения-2026

Дания: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem Германия: Сара Энгельс – Fire Израиль: Ноам Беттан – Michelle Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice Албания: Alis – Nân Греция: Акилас – Ferto Украина: LELÉKA – Ridnym Австралия: Дельта Гудрем – Eclipse Сербия: Lavina – Kraj mene Мальта: Эйдан – Bella Чехия: Даниэль Жижка – Crossroads Болгария: Dara – Bangaranga Хорватия: Lelek – Andromeda Великобритания: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei Франция: Monroe – Regarde! Молдова: Satoshi – Viva, Moldova Финляндия: Линда Лампениус и Пете Паркконен – Liekinheitin Польша: Alicja – Pray Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más Швеция: Felicia – My System Кипр: Antigoni – Jalla Италия: Саль Да Винчи – Per sempre sì Новергия: Jonas Lovv – Ya ya ya ya Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me Австрия: Cosmó – Tanzschein

Порядок выступлений финалистов Евровидения-2026

Что нужно знать о Евровидении-2026?

В этом году песенный конкурс проходит в Австрии – право принимать конкурс страна получила после победы представителя JJ на Евровидении-2025 с песней Wasted Love.

Площадкой для проведения Евровидения-2026 стала самая большая крытая арена Австрии – Wiener Stadthalle.

В то же время конкурс не обошелся без скандалов. Сразу пять стран – Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения – отказались от участия из-за присутствия Израиля.

Тем временем букмекеры главным фаворитом нынешнего конкурса называют Финляндию. Страну представляют скрипачка Линда Лампениус и певец Пит Паркконен с песней Liekinheitti ("Огнемет"). Сейчас их шансы на победу оценивают в 41%.