Порядок выступлений финалистов Евровидения-2026: под каким номером будет выступать Украина
- Финал Евровидения-2026 состоится 16 мая в Вене, где 25 стран будут соревноваться за победу.
- Финляндия является главным фаворитом конкурса, представляется скрипачкой Линдой Лампениус и певцом Питом Паркконеном с песней Liekinheitti.
16 мая в Вене состоится финал Евровидения-2026. Именно сегодня вечером зрители во всем мире узнают, кто победил в юбилейном 70-м песенном конкурсе.
Тем временем организаторы объявили результаты жеребьевки – стало известно, в каком порядке будут выступать финалисты конкурса. Порядок выступлений в гранд-финале Евровидения-2026 опубликовали на официальном сайте Евровидения.
16 мая сразу 25 стран будут бороться за кубок победителя, в частности, и представительница Украины LELÉKA.
Порядок выступлений финалистов Евровидения-2026
- Дания: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem
- Германия: Сара Энгельс – Fire
- Израиль: Ноам Беттан – Michelle
- Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice
- Албания: Alis – Nân
- Греция: Акилас – Ferto
- Украина: LELÉKA – Ridnym
- Австралия: Дельта Гудрем – Eclipse
- Сербия: Lavina – Kraj mene
- Мальта: Эйдан – Bella
- Чехия: Даниэль Жижка – Crossroads
- Болгария: Dara – Bangaranga
- Хорватия: Lelek – Andromeda
- Великобритания: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
- Франция: Monroe – Regarde!
- Молдова: Satoshi – Viva, Moldova
- Финляндия: Линда Лампениус и Пете Паркконен – Liekinheitin
- Польша: Alicja – Pray
- Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más
- Швеция: Felicia – My System
- Кипр: Antigoni – Jalla
- Италия: Саль Да Винчи – Per sempre sì
- Новергия: Jonas Lovv – Ya ya ya ya
- Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
- Австрия: Cosmó – Tanzschein
Что нужно знать о Евровидении-2026?
В этом году песенный конкурс проходит в Австрии – право принимать конкурс страна получила после победы представителя JJ на Евровидении-2025 с песней Wasted Love.
Площадкой для проведения Евровидения-2026 стала самая большая крытая арена Австрии – Wiener Stadthalle.
В то же время конкурс не обошелся без скандалов. Сразу пять стран – Испания, Ирландия, Нидерланды, Исландия и Словения – отказались от участия из-за присутствия Израиля.
Тем временем букмекеры главным фаворитом нынешнего конкурса называют Финляндию. Страну представляют скрипачка Линда Лампениус и певец Пит Паркконен с песней Liekinheitti ("Огнемет"). Сейчас их шансы на победу оценивают в 41%.