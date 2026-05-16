Тим часом організатори оголосили результати жеребкування – стало відомо, у якому порядку виступатимуть фіналісти конкурсу. Порядок виступів у гранд-фіналі Євробачення-2026 опублікували на офіційному сайті Євробачення.
16 травня одразу 25 країн боротимуться за кубок переможця, зокрема, й представниця України LELÉKA.
Порядок виступів фіналістів Євробачення-2026
- Данія: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem
- Німеччина: Сара Енгельс – Fire
- Ізраїль: Ноам Беттан – Michelle
- Бельгія: Essyla – Dancing on the Ice
- Албанія: Alis – Nân
- Греція: Акілас – Ferto
- Україна: LELÉKA – Ridnym
- Австралія: Дельта Гудрем – Eclipse
- Сербія: Lavina – Kraj mene
- Мальта: Ейдан – Bella
- Чехія: Даніель Жижка – Crossroads
- Болгарія: Dara – Bangaranga
- Хорватія: Lelek – Andromeda
- Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
- Франція: Monroe – Regarde!
- Молдова: Satoshi – Viva, Moldova
- Фінляндія: Лінда Лампеніус і Пете Паркконен – Liekinheitin
- Польща: Alicja – Pray
- Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más
- Швеція: Felicia – My System
- Кіпр: Antigoni – Jalla
- Італія: Саль Да Вінчі – Per sempre sì
- Новергія: Jonas Lovv – Ya ya ya
- Румунія: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
- Австрія: Cosmó – Tanzschein
Порядок виступів фіналістів Євробачення-2026 / Фото з сайту Євробачення
Що треба знати про Євробачення-2026?
Цьогоріч пісенний конкурс проходить в Австрії – право приймати конкурс країна отримала після перемоги представника JJ на Євробаченні-2025 з піснею Wasted Love.
Майданчиком для проведення Євробачення-2026 стала найбільша крита арена Австрії – Wiener Stadthalle.
Водночас конкурс не обійшовся без скандалів. Одразу п'ять країн – Іспанія, Ірландія, Нідерланди, Ісландія та Словенія – відмовилися від участі через присутність Ізраїлю.
Тим часом букмекери головним фаворитом цьогорічного конкурсу називають Фінляндію. Країну представляють скрипалька Лінда Лампеніус і співак Піт Паркконен із піснею Liekinheitti ("Вогнемет"). Наразі їхні шанси на перемогу оцінюють у 41%.