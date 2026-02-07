Номер, который пробирает до слез: на сцене Нацотбора выступили представители Детского Евровидения
- На Нацотборе выступили представители Детского Евровидения, которые поразили зрителей своим чувственным выступлением и отметили важность света в темные времена.
- Во время эфира организовали сбор средств для протезирования ветеранов, а зрители голосовали за фаворитов через приложение Дія или СМС.
За сегодняшний вечер отбора это было, пожалуй, самое чувственное выступление. Музыкальный продюсер Нацотбора на Детское Евровидение Светлана Табарова, Анастия Димид, Артем Котенко, София Нерсесян и музыканты Superhumans Center довели до слез своим выступлением зрителей.
Этот тандем не только исполнил чувственные песни и продемонстрировал сильные голоса, но и отметил самое важное – даже в темные времена всегда есть место свету, пишет 24 Канал.
Также смотрите Лирично и оригинально: видео выступлений всех финалистов Нацотбора на Евровидение-2026
Леся Никитюк со слезами на глазах сказала о том, насколько сознательные сегодня дети, которые знают о войне, говорят о ней, переживают за свои жизни и других людей, вместо того, чтобы играть игрушками.
Представители Детского Евровидения прошлых лет совсем не уступают талантом участникам нынешнего Нацотбора. Вместе с маленькими артистами выступила и Светлана Тарабарова. Это был специальный музыкальный номер, который стал очень чувственным и по-настоящему особенным.
Светлана Тарабарова, Анастасия Димид, Артем Котенко, София Нерсесян, Superhumans Center – выступление на Нацотборе-2026: смотрите видео онлайн
София Нерсесян спела свою "Мотанку", с которой заняла второе место на Детском Евровидении, которое проходило в Тбилиси, Грузия. Артем Котенко спел HEAR ME NOW, с которой в 2024 году взял "бронзу" на конкурсе, а Анастия Димид, которая в 2023 году заняла 5-е место на Детском Евровидении, спела "Цветок". Интересно, что эти песни написала им именно Свиталан Тарабарова.
Важно и то, что во время эфира Общественное вещание вместе с Superhumans Center организовали сбор средств для протезирования ветеранов. Вместе с юными артистами выступили музыканты Superhumans Center.
Самое главное о Нацотборе-2026
- Уже выступили все 10 участников. Jerry Heil заявила, что ее выступление было подставой, поскольку электроприборы, которые должны были ломаться и искриться, не показали во время эфира.
- В этом году зрители могли проголосовать за своего фаворита с помощью приложения Дія или отправить СМС-сообщение.
- Линии для голосования уже закрыты, поэтому уже скоро в прямом эфире будут озвучивать результаты.