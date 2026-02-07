Украинцы выбрали победителя: результаты финала Нацотбора на Евровидение-2026
- LELÉKA победила в Национальном отборе на Евровидение-2026 и выступит во втором полуфинале в Вене с песней Ridnym.
- LELÉKA получила 20 баллов, опередив LAUD (18 баллов) и Jerry Heil (16 баллов) по результатам голосования жюри и зрителей.
7 февраля состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2026. За право представлять Украину на международном песенном конкурсе боролись 10 участников, однако победу одержала LELÉKA.
Уже в мае LELÉKA отправится в Вену. Она выступит во втором полуфинале, который состоится 14 мая с песней Ridnym. Победителя Национального отбора на Евровидение-2026 выбрали по результатам голосования жюри и зрителей, пишет 24 Канал.
Результаты голосования в финале Нацотбора на Евровидение-2026
Как проголосовали жюри?
- Valeriya Force – 4
- MOLODI – 2
- Monokate – 6
- The Elliens – 1
- LAUD – 9
- LELÉKA– 10
- Mr. Vel – 7
- KHAYAT– 5
- Jerry Heil – 8
- "ЩукаРыба" – 3
Как проголосовали зрители?
- Valeriya Force – 2
- MOLODI – 4
- Monokate – 3
- The Elliens – 5
- LAUD – 9
- LELÉKA – 10
- Mr. Vel – 6
- KHAYAT – 7
- Jerry Heil – 8
- "ЩукаРыба" – 1
Общее количество баллов
- Valeriya Force – 6
- MOLODI – 6
- Monokate – 9
- The Elliens – 6
- LAUD – 18
- LELÉKA – 20
- Mr. Vel – 13
- KHAYAT – 12
- Jerry Heil – 16
- "ЩукаРыба" – 4
Нацотбор на Евровидение-2026: главное
В 18-00 стартовало предшоу, ведущей которого уже традиционно стала Анна Тульева, а трансляция финала Национальгого отбора на Евровидение-2026 началась в 19:00 на платформах Общественного Вещания.
Песенный конкурс прошел в формате телевизионного концерта. Впервые ведущей стала Леся Никитюк. Она присоединилась к Тимуру Мирошниченко, который уже много лет ведет Нацотбор.
Музыкальным продюсером в этом году стала Джамала, а выступления участников оценивали Руслана, Злата Огневич, Евгений Филатов, Виталий Дроздов и Константин Томильченко.