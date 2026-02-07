Укр Рус
7 февраля, 22:26
2

Украинцы выбрали победителя: результаты финала Нацотбора на Евровидение-2026

Мария Примыч
Основні тези
  • LELÉKA победила в Национальном отборе на Евровидение-2026 и выступит во втором полуфинале в Вене с песней Ridnym.
  • LELÉKA получила 20 баллов, опередив LAUD (18 баллов) и Jerry Heil (16 баллов) по результатам голосования жюри и зрителей.

7 февраля состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2026. За право представлять Украину на международном песенном конкурсе боролись 10 участников, однако победу одержала LELÉKA.

Уже в мае LELÉKA отправится в Вену. Она выступит во втором полуфинале, который состоится 14 мая с песней Ridnym. Победителя Национального отбора на Евровидение-2026 выбрали по результатам голосования жюри и зрителей, пишет 24 Канал.

Результаты голосования в финале Нацотбора на Евровидение-2026

  • Valeriya Force 4
  • MOLODI 2
  • Monokate – 6
  • The Elliens – 1
  • LAUD – 9
  • LELÉKA– 10
  • Mr. Vel – 7
  • KHAYAT– 5
  • Jerry Heil – 8
  • "ЩукаРыба" 3
  • Valeriya Force – 2
  • MOLODI – 4
  • Monokate – 3
  • The Elliens – 5
  • LAUD – 9
  • LELÉKA – 10
  • Mr. Vel – 6
  • KHAYAT – 7
  • Jerry Heil – 8
  • "ЩукаРыба" – 1
  • Valeriya Force – 6
  • MOLODI – 6
  • Monokate – 9
  • The Elliens  – 6
  • LAUD – 18
  • LELÉKA – 20
  • Mr. Vel  13
  • KHAYAT – 12
  • Jerry Heil – 16
  • "ЩукаРыба" – 4

Нацотбор на Евровидение-2026: главное

  • В 18-00 стартовало предшоу, ведущей которого уже традиционно стала Анна Тульева, а трансляция финала Национальгого отбора на Евровидение-2026 началась в 19:00 на платформах Общественного Вещания.

  • Песенный конкурс прошел в формате телевизионного концерта. Впервые ведущей стала Леся Никитюк. Она присоединилась к Тимуру Мирошниченко, который уже много лет ведет Нацотбор.

  • Музыкальным продюсером в этом году стала Джамала, а выступления участников оценивали Руслана, Злата Огневич, Евгений Филатов, Виталий Дроздов и Константин Томильченко.