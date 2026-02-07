Украинцы выбрали победителя: результаты финала Нацотбора на Евровидение-2026

7 февраля состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2026. За право представлять Украину на международном песенном конкурсе боролись 10 участников, однако победу одержала LELÉKA.

Уже в мае LELÉKA отправится в Вену. Она выступит во втором полуфинале, который состоится 14 мая с песней Ridnym. Победителя Национального отбора на Евровидение-2026 выбрали по результатам голосования жюри и зрителей, пишет 24 Канал.

Результаты голосования в финале Нацотбора на Евровидение-2026

Как проголосовали жюри?

Valeriya Force – 4

– 4 MOLODI – 2

– 2 Monokate – 6

– 6 The Elliens – 1

– 1 LAUD – 9

– 9 LELÉKA – 10

– 10 Mr. Vel – 7

– 7 KHAYAT – 5

– 5 Jerry Heil – 8

– 8 "ЩукаРыба" – 3

Как проголосовали зрители?

Valeriya Force – 2

– 2 MOLODI – 4

– 4 Monokate – 3

– 3 The Elliens – 5

– 5 LAUD – 9

– 9 LELÉKA – 10

– 10 Mr. Vel – 6

– 6 KHAYAT – 7

– 7 Jerry Heil – 8

– 8 "ЩукаРыба" – 1

Общее количество баллов

Valeriya Force – 6

– 6 MOLODI – 6

– 6 Monokate – 9

– 9 The Elliens – 6

– 6 LAUD – 18

– 18 LELÉKA – 20

– 20 Mr. Vel – 13

– 13 KHAYAT – 12

– 12 Jerry Heil – 16

– 16 "ЩукаРыба" – 4

Нацотбор на Евровидение-2026: главное